いま、「世界の常識」が変わりつつあります。「力こそ正義」の国際秩序、苛烈さを増す気候危機、AIの超速進化による人間疎外……。アメリカ、ロシア、中国といった大国が、かつては民主主義や人権、国家の安全というような大義名分で覆い隠していた領土的野心をむき出しにする姿が毎日のニュースを賑わせます。かつてない予測不可能な時代を生き抜くために、私たちは従来の常識、歴史観、思い込みを捨て、現代の世界に通用する「新常識」を手に入れる必要があります。※この記事は、大野和基『あなたの知らない「世界の新常識」』（集英社インターナショナル）から一部を抜粋・編集したものです。

アダム・スミスの「見えざる手」は

そもそも存在しなかったのか？

――あなたは、「アダム・スミスの言う『見えざる手』（個々人が自己利益を追求すれば、あたかも見えざる手によって導かれるがごとく社会全体が繁栄と調和に向かう）が見えないのは、単にそんなものが存在しないからだ」と近著※で書かれています。いま起こっている経済の変化は、「初期の経済学に多大な影響を与え、いまなお影響を及ぼし続けている均衡理論が想定していた世界とは著しく異なる」とも書かれています。「見えざる手」や「均衡理論」をはじめ、いま大学などの経済学の講義で習うことは、もはや役に立たないのでしょうか。それとも時と場合によっては、有効なのでしょうか？

ええ、それらが役に立つ領域はあると思います。小麦の価格がどうなるかを知りたい場合、需要と供給の関係から見ることは役立ちます。それは短期的な均衡であり、経済学者が研究する多くの問題に関連しています。

しかし、私たちが大きな問題、つまり長期的な成長、長年にわたる繁栄について考えるとき、均衡理論は機能せず、「見えざる手」も機能しません。

例えば、今でこそ私たちは気候変動が私たちの存在を脅かす大問題であることを知っていますが、50年前、ましてや250年前は、誰も気候変動について考えていませんでした。150年前、化石燃料（石油）の開発は、人類の偉大な成果だと思われていましたが、いま私たちはそれこそが大問題の原因であることに気づきました。これが進化の本質です。

もし当時の人々が、私たちが今日知っている事実を知っていたとしたら、彼らは同じ行動をとらなかったでしょう。今日のような状況にはならなかったはずです。こういうことは何度も繰り返されています。明らかに進化論的な歴史です。

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