稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾主演！映画『バナ穴 BANA_ANA』の狂おしいほどに本編が観たくなる本予告解禁

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稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾が主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』（※アンダーバーは“穴”の絵文字が正式表記）の本予告映像（30秒、60秒、90秒）が公開された。

■軽妙なスピード感のなかでめまぐるしく出演者たちが活躍

本作は、2018年に2週間限定で公開され28万人を動員した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。

前作同様、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人を主演に、監督は様々なフィールドで活躍する山内ケンジが務めた。

そして、共演には、のファーストサマーウイカ、趣里、古舘寛治、小澤征悦、吹越満、葉山さら、水野響心、鄭亜美と個性あふれる豪華な面々が揃う。

作品鑑賞後「わからない」と苦笑いする関係者が続出する本作。このたび公開された本予告は、軽妙なスピード感のなかでめまぐるしく出演者たちが活躍するさまが観られる映像となっているが、全出演者たちの人間関係がわかりそうでわからない、秘密が明かされていそうで明かされない、ますます「わからない！」と、狂おしいほどに本編が観たくなる内容となっている。

■映画情報

『バナ穴 BANA_ANA』

6月27日（土）よりグランドシネマサンシャイン 池袋 他全国順次公開

出演：稲垣吾郎 草なぎ剛 香取慎吾

ファーストサマーウイカ 趣里 ／ 葉山さら 水野響心 鄭亜美 ／ 古舘寛治 小澤征悦 吹越満

監督・脚本：山内ケンジ

音楽：大城静乃

主題歌：「バナナのうた」

配給：CULEN ギークピクチュアズ

(C)2026 BANA_ANA Film Partners

■関連リンク

『バナ穴 BANA_ANA』作品サイト

https://bana-ana.com/

新しい地図 OFFICIAL SITE

https://atarashiichizu.com/