― ダウは86ドル高と3日ぶりに反発、景気敏感・ディフェンシブ関連の一角に買い ―

ＮＹダウ 　　　50872.11 ( +86.10 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7386.65 ( -19.08 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25678.82 ( -250.84 )
米10年債利回り　　4.515 ( -0.050 )

ＮＹ(WTI)原油 　　88.20 ( -3.10 )
ＮＹ金 　　　　　4286.4 ( -77.0 )
ＶＩＸ指数　　　　19.87 ( +0.95 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　64525 ( -875 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　64525 ( -875 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース