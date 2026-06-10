米国市場データ ＮＹダウは86ドル高と3日ぶりに反発 （6月9日）
― ダウは86ドル高と3日ぶりに反発、景気敏感・ディフェンシブ関連の一角に買い ―
ＮＹダウ 50872.11 ( +86.10 )
Ｓ＆Ｐ500 7386.65 ( -19.08 )
ＮＡＳＤＡＱ 25678.82 ( -250.84 )
米10年債利回り 4.515 ( -0.050 )
ＮＹ(WTI)原油 88.20 ( -3.10 )
ＮＹ金 4286.4 ( -77.0 )
ＶＩＸ指数 19.87 ( +0.95 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 64525 ( -875 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 64525 ( -875 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 50872.11 ( +86.10 )
Ｓ＆Ｐ500 7386.65 ( -19.08 )
ＮＡＳＤＡＱ 25678.82 ( -250.84 )
米10年債利回り 4.515 ( -0.050 )
ＮＹ(WTI)原油 88.20 ( -3.10 )
ＮＹ金 4286.4 ( -77.0 )
ＶＩＸ指数 19.87 ( +0.95 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 64525 ( -875 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 64525 ( -875 )
※( )は大阪取引所終値比
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