敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと3連戦を戦う。6日（同7日）からスタメンを外れているウィル・スミス捕手の現状について、デーブ・ロバーツ監督が試合前に説明した。

スミスは6日（同7日）の試合で当初は先発メンバーとして発表されたものの、試合直前にダルトン・ラッシング捕手に交代した。ロバーツ監督はその日、「ああ、首の問題だ。深刻なものではないが、試合に出場するのを妨げるぐらいのものだった」と軽傷を強調していた。

米専門メディア「ドジャース・ブリード・ロス・ポッドキャスト・ネットワーク」は公式YouTubeチャンネルでパイレーツ戦前のロバーツ監督の囲み取材を公開。スミスの状態について万全ではないとし「精密検査の状況など、詳しいことはまだ把握していない。日々様子を見ている段階だが、私としては、試合に出場する前に丸一日の通常の練習メニューをこなしてほしいと考えている。そのため、明日の出場は難しいと思う」と話した。

負傷者リスト（IL）に入れる選択肢について尋ねられると「野手の場合は10日間のILがあり、登録を遡ることも可能なので、その可能性は高くなっていると思う。現在、その件について話し合いを始めているところ」と答えた。

痛みの原因については「彼自身（スミス）も原因をはっきりと特定できていないようだ。誰も正確な理由は分かっていないのではないかと思う」と話すにとどめた。

日本時間早朝5時台に行われたロバーツ監督の囲み取材。最悪IL入りの可能性も示唆した内容に、X上のファンも心配している。「スミスはただの寝違えじゃない感じ…？」「心配やん…」「すぐに復帰すると思ってた」「IL入りするかもしれんのか…」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）