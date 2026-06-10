エルチェFWアンドレア・シウバが来日

スペイン１部のエルチェでプレーする元ポルトガル代表FWアンドレア・シウバが自身の公式SNSを更新。

「Arigatō,Japan」と綴り、来日した様子を公開すると、ファンからは「来てたのか」と反響を呼んでいる。

30歳のシウバはポルトから2017年にACミランへ加入。ミランでは思うようなプレーはできず、フランクフルトなどへの期限付きを経て同クラブへ完全移籍した。フランクフルトでは鎌田大地と共闘し、23-24シーズンにはレンタル先のレアル・ソシエダで久保建英ともプレーをした。

今季より活躍の場をエルチェへ移し、2桁ゴールを記録した。またポルトガル代表としても、2018年、2022年のW杯メンバーに選出されたが、2022年以降代表からは遠ざかっている。

そんななか、公式インスタグラムで伏見稲荷大社を訪れた様子や、鹿と触れ合う姿などを投稿した。ソシエダで共闘した久保も「連絡してくれなかったの？」と反応したなか、ファンからも「日本来る欧州選手多いよね」「アンドレシウバが日本に！」「また来てください」「ようこそ！」「楽しんでいって下さい」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）