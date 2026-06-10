俳優の味方良介（３３）が、７月３日開幕の舞台「わたしの書、頁（ページ）を図る」（東京・紀伊國屋ホール）に出演する。今年だけで１０本以上のテレビドラマ出演が決定しているが、「舞台人」として原点に立ち返る。

図書館を訪れる自主映画監督の青年を演じる今作は、何げない日常の中で興味を引きつけていく会話劇。「言葉の剛速球を投げるような舞台とは違い、結構な角度で曲がる変化球みたいで面白い」と表現した。

主演の木村多江（５５）とは、年明けのＡＢＣ・テレビ朝日系連続ドラマ「５０分間の恋人」で初共演した際に「すごい“球種”を持っている」と演技に魅了された。間を置かず再共演となり「自分を見つめることができる方。お芝居のチョイスが魅力的」と改めて刺激を受けている。

木村拓哉と共演したフジ系「教場」以来、６年間での出演ドラマは５０作を超える。声も身ぶりも大きく表現する舞台との違いにも適応してきた。１０日スタートの日本テレビ系「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（水曜・深夜１時９分）では、大手芸能事務所のマネジャー役として女性アイドルグループ「≠ＭＥ」と共演。「撮影期間を通しての成長を見ることができて、すごくうれしかった。もうちょっと若手の顔でいたいんですけどね（笑）」と、先輩としての自覚も芽生えた。

放送中のＮＨＫ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）では、室町幕府最後の将軍・足利義昭に仕えた三淵藤英役で大河ドラマ初出演。高校時代の同級生・仲野太賀（３３）が主演する姿に「大きな背中をみんなに見せているのを感じられた。自分もそういう人間にならないと」と触発された。

悪役に憧れがあり「任侠（にんきょう）ものでも血みどろな人間を見ていると燃えてくる。皆さんのイメージと違うことを演じたい」とニヤリ。プライベートでは２児のパパとなったが「子どもたちが大きくなって僕の仕事を理解した時に、誇らしく思ってもらえるようにはしていたい。常に向上心と謙虚さを忘れずに携わっていきたい」。自らを「投手でいえば技巧派」と評する味方は、硬軟織り交ぜた“クセ球”の芝居を磨いていく。（堀北 禎仁）

◆味方 良介（みかた・りょうすけ）１９９２年１０月２５日、東京都出身。３３歳。２０１１年デビュー。「テニスの王子様」「薄桜鬼」シリーズで注目を集める。２０年にフジ系「教場」でドラマ初出演。２２年に元℃―ｕｔｅ・矢島舞美と結婚。２４年に第１子、２５年に第２子誕生を発表。趣味は舞台鑑賞。身長１７６センチ。