◆米大リーグ ロッキーズ―カブス（９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・ロッキーズ戦のスタメンに「６番・右翼」で名を連ねた。ロッキーズの先発は菅野智之投手（３６）。３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でともに戦った２人が、メジャーでは２度目の直接対決となる。

菅野と誠也は日本時代でもたびたび対戦。１４〜２１年に対戦し、通算７５打数２０安打で、打率２割６分７厘、５本塁打、１９三振だった。メジャーでは昨年８月２日（同３日）に対戦し、中飛、四球、二ゴロの２打数無安打で菅野に軍配が上がっていた。試合後に菅野は「やっぱりすごいいい雰囲気。調子が悪い中でも、自分の仕事を全うしている。改めてすごいバッターだと思います」と対戦を振り返ったいた。

菅野と誠也は１７年の第４回ＷＢＣでチームメートになり、今年３月の第６回ＷＢＣでもともに日の丸を背負ってプレーした。メジャー２年目の菅野は、この日が今季１３試合目の登板で、ここまで５勝４敗、防御率３・９８。誠也は６月に入って２本塁打を放つなど調子を上げ、ここまで５２試合の出場で９本塁打、２１打点、打率２割４分７厘をマークしている。

カブスの先発はコリン・レイ投手（３５）。２１、２２年にソフトバンクでプレーして通算８勝を挙げた右腕。ＮＰＢ経験者同士の投げ合いになる。