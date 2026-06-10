新しい地図主演『バナ穴 BANA_ANA』、本予告解禁で映画の全貌解禁のはずが… “わからない”が増す
■出演者たちの活躍映し出す
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』（_（アンダーバー）は穴の絵文字）の本予告が解禁された。
【動画】”わからない”が増す『バナ穴 BANA_ANA』本予告
今作は、2018年に公開した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。前作同様に稲垣、草なぎ、香取が主演、さまざまなフィールドで活躍する山内ケンジ監督がメガホンを取る。
解禁された本予告は、軽妙なスピード感の中でめまぐるしく出演者たちが活躍する様がみられる映像。ついに映画の全貌が明かされると思いきや、出演者たちの人間関係がわかりそうでわからない、秘密が明かされていそうで明かされない、ますます「わからない！」と苦笑いする内容となっている。
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』（_（アンダーバー）は穴の絵文字）の本予告が解禁された。
【動画】”わからない”が増す『バナ穴 BANA_ANA』本予告
今作は、2018年に公開した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。前作同様に稲垣、草なぎ、香取が主演、さまざまなフィールドで活躍する山内ケンジ監督がメガホンを取る。
解禁された本予告は、軽妙なスピード感の中でめまぐるしく出演者たちが活躍する様がみられる映像。ついに映画の全貌が明かされると思いきや、出演者たちの人間関係がわかりそうでわからない、秘密が明かされていそうで明かされない、ますます「わからない！」と苦笑いする内容となっている。