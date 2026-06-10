「パイレーツ−ドジャース」（９日、ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で先発。昨季のサイ・ヤング賞右腕、ポール・スキーンズ投手と今季初対戦した。

第１打席は初球の外角低めのスプリットを見逃してストライク。２球目は１５４キロの外角高めの直球を見逃してボール。カウント１−１から真ん中低めへのスプリットを打ってセカンドゴロに倒れた。 ＮＨＫ ＢＳで解説を務めた小早川毅彦氏（元広島など）は「あまいボールはありませんでしたね」と話した。ドジャースも初回は３者凡退に終わった。

１−２の三回無死一塁は１ボールから１５６キロの直球を見逃してストライク。３球目は１５６キロの直球を空振りし、続く４球目の１５６キロ直球も空振りして三振に倒れた。

大谷はスキーンズに対して、２０２４年の初対戦で中越えに１本塁打を放つなど、６打数２安打、打率・３３３。しかし、３三振を喫していた。２０２５年は５打数無安打で３三振。通算１１打数２安打で打率・１８２で６三振と苦しめられている。

今季の大谷は５月１１日に打率・２３０まで落ち込んだ。しかし、同１３日・ジャイアンツ戦は球団方針により、投手専念で先発。７回無失点で３勝目を挙げると、１４日・同戦は疲労軽減のため４４試合目で初めてスタメンを外れた。

すると、徐々に状態が上向き始める。同２７日からは７試合連続安打。６月はここまで６試合中５試合でマルチ安打を記録し、２５打数１２安打で月間打率・４８０と絶好調だ。

１１本塁打はナ・リーグ２０傑にも入っていないが、スラッガーの指標として重要視されているＯＰＳ（出塁率＋長打率）は、・９３９まで上昇。ＭＬＢ最多２３本塁打のシュワバー（フィリーズ）を抜いて今季初めてリーグトップに立っている。