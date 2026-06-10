「爆笑問題」太田光と田中裕二が９日深夜放送のパーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ 爆笑問題カーボーイ」（火曜・深夜１時）に出演した。

番組では、日本テレビ系「笑点」（日曜・後５時半）が７日の放送で、「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことが話題になった。

太田は、これを受けて「笑点ってさ、結局、俺たちがなんだかんだ『ひょうきん族』やりたい、『ドリフ』やりたい、「５５号」…欽ちゃんやりたい、欽ドンやりたい、いろんな、まあいろいろあるよね。スマスマまでさ。いろんなバラエティ。さんざんバラエティでやりたいっ言って、でも全部さ、大体、ある程度行ったらもう終わるっていうさ、そういうことでさ、終わってるわけじゃん」とし「笑点ってさ、バラエティなのにいまだに数字すごいじゃん。結局、俺らがやりたい…俺なんかやれてないけど…さんざんお笑いがやりたいやりたいって…ビートたけしが…萩本欽一が…志村けんが、いかりや長介…さんざんやって、できなかったことをさ。結局どっかで人気が落ちちゃうわけじゃん。『笑点』やってんだよね。そう考えたらさ、一番の王者だよね、バラエティーで。日本のバラエティーで」と絶賛した。

その上で「笑点」の番組スタッフの情熱と愛情を絶賛し高く評価していた。