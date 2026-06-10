◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。昨季サイ・ヤング賞を受賞したＰ・スキーンズ投手（２４）との今季初対決で、初回先頭の第１打席は二ゴロに倒れた。１ボール１ストライクからの３球目、９４マイル（約１５１・３キロ）スプリットで打ち取られた。

「投手・大谷」は中６日で１０日（同１１日）の同戦に先発予定のため、中５日のスキーンズと初の投げ合いは惜しくも実現しなかったが、「打者・大谷」として直接対決。試合前の時点では通算１１打数２安打の打率１割８分２厘、１本塁打、２打点、６三振。直近は９打席安打なし（１四球）と苦戦していた。しかし、初対戦となった２４年６月５日（同６日）には１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球を中越え２ランにするなど２安打したこともある。再び“怪物対決”を制し、日本人選手初となるサイ・ヤング賞に向けて自分自身をアシストしたいところだ。

７日（同８日）の本拠地・エンゼルス戦では５打数２安打で１０連戦を締めた大谷。６月は今年もこの日までの６試合で２５打数１２安打の打率４割８分、１本塁打、４打点、ＯＰＳ１・３１２と無双している。それでも、ロバーツ監督は「まだ完全に火がついたとまではいってないと思う。本当の爆発はこれからだよ」と予告。さらなる無双モード突入の期待もかかる。