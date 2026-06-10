テレビ東京のスペシャルドラマにダブル主演する２人が、雰囲気ガラリ！ネットは驚きに包まれた。

２４日深夜０時半から「私があなたといる理由 特別編〜グアムがくれた、あの日の続き〜」が放送されることが決定。２０２５年７月期に放送した、グアムを訪れた３世代の男女が感じる「共存」そして「人生の価値観」をテーマにした新しい形のヒューマンドラマ「私があなたといる理由〜グアムを訪れた３組の男女の１週間〜」の特別編となる。

俳優の前田公輝、女優の宮内ひとみがダブル主演。宮内は、フリーランスの編集者・花を演じる。付き合って３年になる恋⼈がいるものの、同業ということもあり、会うと仕事の話ばかり。将来について話し合わないといけないと思う一方で、お互い仕事に満⾜していないのか、なかなか人生の⼀歩を踏み出せずにいた。そんな中、友人の結婚式に参列するため一人でグアムを訪れた花は、学生時代の恋人・海里（前田）と１０年ぶりに再会する…というストーリーだ。

そのビジュアルも公開され、前田は日焼け肌に長髪でイメージ激変。ネット上では「前田さんまた雰囲気が違って新鮮」「前田公輝さんのいつもと違う雰囲気と父親役、とても新鮮で楽しみです」「前田公輝かっこよすぎんか」「ほほぅ〜、前田公輝くんロン毛だ」と驚く声が寄せられた。

宮内は上品な花柄ワンピース姿で、すっかりオトナな雰囲気に。「どこかでお見かけしたことのある方だとは思ったけど、まぁーーこんなにも素敵な大人の女性になられて」「宮内ひとみ？」とびっくり。また「桜庭ななみ改名してたのか」「宮内ひとみって誰？！桜庭ななみさんだろって思ったら改名してたの知らなかった」「え、桜庭ななみに見えるけど…宮内ひとみって？？と思ったら改名されていたのね、知らなかった…」「いつの間にか改名してる。宮内ひとみになったのね」といった声も集まった。