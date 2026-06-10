DEAN & DELUCAのメッシュトートバッグ登場！爽やかな限定ターコイズで夏支度

毎年夏の訪れとともに話題を集めるDEAN & DELUCAの「メッシュトートバッグ」に、2026年限定カラーの“ターコイズ”が登場します。澄み渡る夏空を思わせる爽やかな色合いと、軽やかなメッシュ素材が魅力の人気アイテム。2026年6月16日（火）より数量限定で発売されます。日常使いからレジャーまで活躍する実用性も兼ね備えた、この夏注目のバッグをご紹介します♡

夏気分を高める限定ターコイズカラー

2026年の限定カラーとして登場するのは、涼やかで爽快感あふれるターコイズ。持ち手にはライトグレーを組み合わせることで、鮮やかさの中にも落ち着いた上品さを感じられるデザインに仕上がっています。

本体には軽量なポリエステルメッシュ素材を採用。ほどよい透け感があり、見た目にも涼しげな印象を演出します。シンプルなコーディネートに合わせるだけで、夏らしいアクセントになるのも魅力です。

また、スマートフォンや鍵などを収納できる便利な内ポケット付きで、デザイン性だけでなく使い勝手にもこだわっています。

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シーンで選べるSサイズとLサイズ

メッシュトートバッグ ターコイズ Sサイズ



価格：3,300円（税込）

デイリー使いにぴったりなコンパクトサイズです。見た目はすっきりしていますが、広めのマチがあるため収納力も十分。折りたたみ傘やウォーターボトルなど、お出かけに必要なアイテムをしっかり収納できます。

メッシュトートバッグ ターコイズ Lサイズ



価格：4,400円（税込）

横幅約50cmの大容量サイズで、毎日のお買い物からレジャーシーンまで幅広く活躍します。肩掛けしやすいロングハンドルと、手持ちに便利なショートハンドルの2WAY仕様もポイント。

荷物量やシーンに合わせて使い分けができます。

数量限定だから早めのチェックがおすすめ

「メッシュトートバッグ ターコイズ」は、2026年6月16日（火）よりマーケット店舗、カフェ店舗、公式オンラインストア、ECモール公式ストアにて販売開始となります。

販売期間：2026年6月16日（火）～（公式オンラインストア・店舗）／2026年6月16日（火）～（and ST）／2026年6月22日（月）～（楽天市場）

※オンラインストア販売開始時間：9時～

※店舗販売開始時間：各店舗営業開始時間～

※対象外店舗：成田空港第2ターミナルサテライト、ベーカリー武蔵境ではお取り扱いがございません。

夏のお出かけを彩る限定バッグ

毎年人気を集めるDEAN & DELUCAのメッシュトートバッグ。今年は爽やかなターコイズカラーが加わり、さらに夏らしい魅力をまとって登場します。

軽やかな素材感と高い収納力を兼ね備えたSサイズとLサイズは、日常使いはもちろん旅行やレジャーにもぴったり。

数量限定販売のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪夏のおしゃれをより涼やかに楽しんでみてはいかがでしょうか。