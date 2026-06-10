「誰!?」3年間一緒に暮らしたのに…“1週間ぶり”に帰宅した夫を忘れた猫の反応に「パパさん切ない…」「再構築頑張ってください」
「誰？」と言わんばかりに目をまんまるにして立ち上がり、キッチンから半分だけ顔を出して監視する――3年間一緒に暮らした夫を1週間で忘れた猫の動画がInstagramで話題になっている。314万回表示、5.4万いいねを記録し、「人見知りしてる」「パパさん切ない笑」「再構築頑張ってください」などのコメントが寄せられた。投稿したのは「こたとつーちゃんと時々おたま」（@s.kotaro0530）さん。飼い主さんに話を聞いた。
【写真】こんなにも打ち解けていた時間は…幻…？
――こたろうくんが帰宅した夫を「侵入者」と認識してしまった時の様子を教えてください。
「足音が聞こえた瞬間から警戒心MAXになり、ドアが開くとキッチンへダッシュ。半分だけ顔を出してじっと監視していましたが、侵入者と認定したようです」
――3年間一緒に暮らした夫を忘れてしまったのはなぜだと思いますか？
「これまで夫が家を空けることは度々あったのですが、今回は少し期間が長かったことと、海外帰りで匂いも変わってしまったせいで、完全に記憶から消えてしまったようです。目をまんまるにして立ち上がった様子が、知らない人が入ってきた驚きそのものでした」
――思い出すまでどのくらいかかりましたか？
「3〜4日かかりました。服の匂いを嗅がせ、洗濯で家の匂いを取り戻し、おやつや遊びで距離を縮めました。今は普通ですが、夫の部屋にはもう寝ていません」
――普段の仲良しエピソードを教えてください。
「こたはいつも、早朝のご飯おねだりを私に断られると夫の部屋へ。甘えられるのに弱い夫からこっそりご飯をもらいます。後で夫は私に怒られますが（笑）」
――こたろうくんが帰宅した夫を「侵入者」と認識してしまった時の様子を教えてください。
「足音が聞こえた瞬間から警戒心MAXになり、ドアが開くとキッチンへダッシュ。半分だけ顔を出してじっと監視していましたが、侵入者と認定したようです」
――3年間一緒に暮らした夫を忘れてしまったのはなぜだと思いますか？
「これまで夫が家を空けることは度々あったのですが、今回は少し期間が長かったことと、海外帰りで匂いも変わってしまったせいで、完全に記憶から消えてしまったようです。目をまんまるにして立ち上がった様子が、知らない人が入ってきた驚きそのものでした」
――思い出すまでどのくらいかかりましたか？
「3〜4日かかりました。服の匂いを嗅がせ、洗濯で家の匂いを取り戻し、おやつや遊びで距離を縮めました。今は普通ですが、夫の部屋にはもう寝ていません」
――普段の仲良しエピソードを教えてください。
「こたはいつも、早朝のご飯おねだりを私に断られると夫の部屋へ。甘えられるのに弱い夫からこっそりご飯をもらいます。後で夫は私に怒られますが（笑）」