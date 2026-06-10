ヘアドネーションのため、美容室を訪れたロングヘアの子ども。カット前の姿に「女の子？」と思った人も多かったようですが、実は男の子でした。長く伸ばした髪をばっさり切り、雰囲気が一変する動画がInstagramで話題となり、「奇跡の美少年」「将来有望すぎる」と30万件を超えるいいねが集まりました。



【動画】髪を切りにきたロングヘアの子、実は…

投稿したのは、美容師のやまとさん（@yamato_takumi）です。一般的にヘアドネーションに必要な長さは31センチからとされている中、31センチカットしてしまうととても短くなってしまうと心配したやまとさん。動画では、「メンズになっちゃいますよ」とやまとさんが確認すると、母親が「メンズでいいんです！」と即答する声が。やまとさん自身も、最初は女の子だと思っていたといいます。



「男の子だと全く気づいていなかったので、すごくビックリしました。一瞬頭が真っ白になって、『まさか！』という感じでしたね」



やまとさんによると、今回の来店はこの男の子にとって人生初めての「ファーストカット」だったといいます。



「ヘアドネーションでバッサリ切ることをご本人はとても楽しみにしていた様子でした！切る前から楽しみでずっとニコニコしていて、ただただイメチェンを楽しむ少年という感じでしたね。ファーストカットでしたが、不安はなかったようです」



動画内では、束ねられた髪を見ながら「持って帰れる？」と無邪気に尋ねる場面も。終始楽しげに会話をしながらの施術だった一方で、ハサミを入れた瞬間は驚く表情を見せていたといいます。



「切った瞬間は、時が止まったような表情を見せていましたね（笑）。時間差で実感が湧いてきたのか、そのあとは笑っていました！」



やまとさんは、男の子の雰囲気やファッションに合わせて、仕上がりのスタイルを考えたそう。



「お洋服もキレイめに着飾っておられたので、“素敵な坊ちゃま”という印象が付きそうな、サラッとしたマッシュヘアで仕上げさせていただきました！ご本人もずっとうれしそうな顔で、『やった！うれしい！楽しみだった！』とはしゃいでいて満足そうだったのでよかったです」



近年は、ヘアドネーションを目的に髪を伸ばす男の子も増えているのだとか。やまとさんは美容師として、そうした姿をほほ笑ましく感じているといいます。



「とても素敵なことだと思います！ご本人が納得の上でされている方がほとんどなので、待ちに待ったという表情でいらっしゃる男の子たちを見ると、こちらもほほ笑ましくなりますね！」