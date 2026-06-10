99.5％高純度TA2チタン採用の超小型LEDライト　最大600ルーメンの照射力を全長67mmに凝縮　超小型LEDライト『LUNADA T2』が登場

株式会社ASTROSQUAREは、純チタン採用の超小型LEDライト『LUNADA T2』の先行販売を、応援購入サービスMakuakeにて6月7日より開始した。『LUNADA T2』は、全長67mm、重量30gの超小型ボディに、高純度チタン、7wayサイドライト、マグネット機能、ユーティリティエッジなどを備えた次世代EDCライト。コンパクトさと高い実用性を両立した超小型LEDライトとなっている。

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最大600lm×6500Kを誇るルミナス製SST-25LEDを搭載し、小型ながら広角に光が広がる独自設計により高い視認性を実現。一般的な懐中電灯が30～100ルーメン、200ルーメンを超えると高輝度とされる中、最大600ルーメンの照射力で周囲を白く明るく照らす。夜間の散歩やアウトドア、停電時など幅広いシーンでの活用を想定している。

ボディには99.5％高純度TA2チタンを採用。純チタンならではの深みある質感を備え、仕上げはサンドブラスト仕上げに加え、新たにサンドブラスト×ストーンウォッシュ仕上げのバリエーションも用意する。

側面には7種類の点灯パターンを備えたサイドライトを搭載。高演色ニュートラルホワイトにはSST-12LEDを採用し、自然な色味で対象物を照らす。加えてレッド、グリーン、ブルーライト、UVやSOSシグナルなど7つのモードに対応する。クリップ部分にはマグネットを搭載しており、作業灯や非常灯としても活用できる。

防水性能は国際規格IPX6に対応。充電はUSB Type-Cで、充電時間は約60分、最大駆動時間は15時間となる。テール部分には段ボールの開封やマイナスドライバーとしても活躍するユーティリティエッジも搭載している。Makuakeでは早割や2台セット割など、最大39％引きの先行者割引特典が用意されている。

■製品情報LUNADA T2発売日：6月7日（Makuake先行販売開始）素材：99.5％高純度TA2チタンカラー：サンドブラスト仕上げ／サンドブラスト×ストーンウォッシュ仕上げサイズ：67mm（長さ）×15.5mm（直径）重量：30g（内蔵バッテリー含む）明るさ：600lm（Turbo）／150lm（High）／50lm（Middle）／5lm（Low）内蔵バッテリー容量：180mAh最大駆動時間：15時間防水性能：IPX6充電方法：USB Type-C充電時間：約60分プロジェクト期間：6月7日～7月30日Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/lunada_t2/

（文＝リアルサウンド編集部）