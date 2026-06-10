「Iカップの超新星」山田あい、ボディラインあらわな衣装で魅了
「Iカップの超新星」の愛称で知られる、グラビアアイドルの山田あいが9日、自身のXを更新。ボディラインがあらわになった衣装で魅了した。
【写真】ボディラインあらわな衣装で魅了した山田あい
山田は「オンラインサイン会ありがとうございました。暖かいみんなと沢山お話楽しかった！！お電話できた方もありがとう。ファースト写真集を応援ありがとう。次が出るまで、次が出るようにファーストを育ててください。特典届くのお楽しみ、、」と写真を添えて投稿。
ファンからは「最高でした！」「元気もらえた！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■山田あい
2003年9月11日生まれ、東京都出身。身長160cm。「Iカップの超新星」として24年12月にグラビアデビューし、一気に人気グラドルの地位を固めた。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。ファースト写真集『Ohaa〜i』が発売中。
【写真】ボディラインあらわな衣装で魅了した山田あい
山田は「オンラインサイン会ありがとうございました。暖かいみんなと沢山お話楽しかった！！お電話できた方もありがとう。ファースト写真集を応援ありがとう。次が出るまで、次が出るようにファーストを育ててください。特典届くのお楽しみ、、」と写真を添えて投稿。
ファンからは「最高でした！」「元気もらえた！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■山田あい
2003年9月11日生まれ、東京都出身。身長160cm。「Iカップの超新星」として24年12月にグラビアデビューし、一気に人気グラドルの地位を固めた。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。ファースト写真集『Ohaa〜i』が発売中。