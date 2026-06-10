柄本佑、小3長女の“表現力”にうなる「親バカですけど、なかなかこういう詩は出ないよなって」 妻は安藤サクラ
俳優の柄本佑が、7日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。小学3年生の長女（9）について語る場面があった。
【写真】貴重！柄本佑＆安藤サクラの“私服姿”の夫婦ショット ※写真2枚目
佑は、2012年に俳優の安藤サクラと結婚。2017年に第1子となる女児が誕生した。番組には佑の高校時代の親友がVTR出演し、佑と長女が友達感覚で一緒に遊んでいることや、“俳優一家の血筋”を感じるような表現力豊かな長女の一面が明かされた。
長女は、詩などもよく書いているようで「つい4日ぐらい前に、『人』っていう詩を書いて、わりと長文の。書き出すとなんか乗り移ってるんじゃないかっていうぐらいの感じで書いてる」と、詩の執筆に夢中になる長女の様子を紹介。
内容についても「まぁ〜親バカですけど、なかなかこういう詩は出ないよなっていう感じ」と話し、妻のサクラとも「なんかわりとすごい詩だよね、ブラッシュアップライフじゃないけど（人生）何回目なんだろうね？」といったやり取りをしていると語っていた。
【写真】貴重！柄本佑＆安藤サクラの“私服姿”の夫婦ショット ※写真2枚目
佑は、2012年に俳優の安藤サクラと結婚。2017年に第1子となる女児が誕生した。番組には佑の高校時代の親友がVTR出演し、佑と長女が友達感覚で一緒に遊んでいることや、“俳優一家の血筋”を感じるような表現力豊かな長女の一面が明かされた。
内容についても「まぁ〜親バカですけど、なかなかこういう詩は出ないよなっていう感じ」と話し、妻のサクラとも「なんかわりとすごい詩だよね、ブラッシュアップライフじゃないけど（人生）何回目なんだろうね？」といったやり取りをしていると語っていた。