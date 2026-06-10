エルフ荒川が気になる男性に告白するも…「思いっきり振られた」。“時空が歪む”エピソードを激白する一コマがあった。

【映像】エルフ荒川 結婚したい人気俳優“S”を実名告白

これは6月9日に都内某所で行われたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の合同取材会での一コマ。同日に開催された「『時計じかけのマリッジ』婚活女子応援！トークショー＆試写会イベント supported by Omiai」に参加する番組MCのエルフ荒川、森香澄、そして累計の成婚実績1300組以上の敏腕恋愛婚活アドバイザー・植草美幸氏が合同取材会にも出席した。

恋愛の近況を聞かれた荒川は、番組に背中を押され、恋に対し前向きになっていることを話す。その上で最近気になる男性に「男性で一番いいと思ってます！」と告白したことを明かした。

荒川は「恋愛じゃないですよ！」と、恋心については明言を避けたが、勇気を振り絞って思いを伝えたという。するとその男性は「あ、そうなんや」と淡白に返事したそうだ。

その上で荒川が「バイバイ」と言葉を掛けると、男性は「幸せになってね」とまさかの返事。男性の思いがけない反応に「私も理解できていないんです…時空歪んだんですよ」と荒川は困惑。それから「思いっきり振られたんですよ！」と声を荒げていた。

その後も荒川は「“そうなんやって何？”って思いません？ 私の時計の針は進んでいたんですけど、その瞬間に針が止まったんですよ」などとぼやきが止まらなかった。

『時計じかけのマリッジ』は恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つける“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティショー。中野綾香、徳本夏恵、西澤由夏の3人が、30人のハイスペ男性の中から運命の1人を見つけることに挑戦している。

取材・文・写真：中山洋平