狙ったカゴに入れる為にはイメージしたストロークを行う必要がある理由とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

狙ったカゴに入れる為にはイメージしたストロークを行う必要がある理由

イメージしたストロークで狙ったカゴに入れる

“感育マット”は、一般的な家庭用パターマットのカップのほうに４つのカゴ（ゴールボックス）を並べ、その手前に下敷きのジャンプスロープを付けたもの。

まずボールを打ち、その行方を追わないでどのカゴに入ったか想像します。そのあとに、ボールの入ったカゴを確認します。最初の段階では、想像したカゴにボールが入っているかどうかをポイントに練習をしましょう。

次の段階では、自分の入れようと思ったカゴに入れる練習をします。イメージ通りに打って、そのカゴに入っていればOK。強い（あるいは弱い）と思ったのに狙ったカゴに入った場合は、ここでは失敗だと思ってください。

カゴへの導入に用いているジャンプ台（下敷き）の設置の仕方にもよりますが、この練習器具で4メートル（赤）、8メートル（白）、12メートル（青）、16メートル（黒）の距離感が養えます。

出典：『とことん上手くなる!パッティング家練メソッド』著/松本哲也