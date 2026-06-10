本日の予定【経済指標】
【日本】
国内企業物価（5月）08:50
予想 0.8% 前回 2.3%（前月比)
予想 5.6% 前回 4.9%（前年比)
【中国】
生産者物価指数（PPI）（5月）10:30
予想 3.8% 前回 2.8%（前年比)
消費者物価指数（CPI）（5月）10:30
予想 1.3% 前回 1.2%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/30 - 06/05）20:00
予想 N/A 前回 -2.5%（前週比)
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
予想 0.5% 前回 0.6%（前月比)
予想 4.2% 前回 3.8%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.9% 前回 2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
【カナダ】
中銀政策金利（6月）22:45
予想 2.25% 前回 2.25%（カナダ中銀政策金利)
※予定は変更することがあります
国内企業物価（5月）08:50
予想 0.8% 前回 2.3%（前月比)
予想 5.6% 前回 4.9%（前年比)
【中国】
生産者物価指数（PPI）（5月）10:30
予想 3.8% 前回 2.8%（前年比)
消費者物価指数（CPI）（5月）10:30
予想 1.3% 前回 1.2%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/30 - 06/05）20:00
予想 N/A 前回 -2.5%（前週比)
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
予想 0.5% 前回 0.6%（前月比)
予想 4.2% 前回 3.8%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.9% 前回 2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
【カナダ】
中銀政策金利（6月）22:45
予想 2.25% 前回 2.25%（カナダ中銀政策金利)
※予定は変更することがあります