テレビ朝日の森山みなみアナウンサー（27）が10日までに自身のインスタグラムを更新。田植え姿を公開した。

「お米と気候変動について」と書き出し、「先月のお休みに、田植えをしました」と報告。「大人になってから田植えをするのは初めて。想像以上に難しく、足元をとられながら、なんとか1列ずつ植えていきました…！」と充実感いっぱいにつづった。

「最近は気候変動の影響で、お米づくりにも変化が出ているそうです。田植えの時期を調整したり、水の管理を工夫したり…」と明かし、「ニュースでお伝えする中で知ってはいましたが、実際に田んぼに入ってみると、その大変さや工夫をより身近に感じました」と振り返った。

「5月とは思えないほどの日差しと暑さにも驚きました。毎日いただいているお米が、たくさんの人の手と自然との向き合い方に支えられていること。改めて感謝するとともに、気候変動についても考えなおすきっかけになりました」と感慨深げにつづった。

この投稿に「田植え姿も可愛らしい」「農業の大変さ実感できていい機会になりましたね！」「貴重な体験リスペクトです」「手植えで田植えとは、素晴らしい」「秋の収穫が楽しみですね」などの声が寄せられた。