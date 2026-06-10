綾瀬はるかとお笑いコンビ・千鳥の大悟を主演に迎え、亡き息子の姿をしたヒューマノイドと共同生活を始める夫婦の物語を、是枝裕和監督がオリジナル脚本で描いた近未来SF映画が『箱の中の羊』だ。第79回カンヌ国際映画祭で公式上映され、約9分間ものスタンディングオベーションが起きた一方で、海外メディアの星取表では厳しい評価を下された作品でもある。日本での公開に際しても、その評判は賛否両論。ここでは、そんな本作『箱の中の羊』の内容を振り返りつつ、さまざまな論点を整理していきたい。

参考：是枝裕和監督が『箱の中の羊』で“夫婦”と“AI”を描いた理由 映画を飛躍させる“人間の歪み”

※本記事では、『箱の中の羊』のストーリーの核心部分に触れています

物語の主な舞台となるのは、テクノロジーが日常に溶け込んだ近未来の北鎌倉だ。甲本夫妻（綾瀬はるか、大悟）は、不慮の出来事で幼い息子を亡くした喪失感から抜け出せずにいた。そんな二人のもとに、生前の息子の外見や記憶データを精緻に再現した少年型のヒューマノイドが届けられたところから、物語は動き出していく。

北鎌倉は『晩春』（1949年）や『麦秋』（1951年）など、小津安二郎監督の代表作が撮られた地であり、家族の物語を描くことにおいて意味深いものがある。さらにそれが近未来SFである本作で使われることで、歴史の長い静謐な印象のある風景が、テクノロジーや現代的な建築との異化効果を生み出している。

主人公・甲本音々（綾瀬はるか）たちの家には、北鎌倉にある実際の建築家の自邸が使われている。そのデザインは、現代的な意匠に木の風合いを合わせているところが特徴。これは、建築家という設定の音々と、木材を扱う工務店を営む2代目の健介（大悟）という夫婦関係や、その亡くなった息子・翔の姿を模したヒューマノイド（耼木里夢）が本作の主要素になっていることをも象徴しているといえる。

ナチュラルな所作や空気感を生み出す演技指導に定評のある是枝監督は、ここでも大悟や耼木里夢の持つ性質を無理なく引き出しているように感じられる。それだけに、鎌倉の地元の工務店2代目が、大悟本人の岡山弁であることは違和感をおぼえる設定に感じるところではあるが。

劇中で浮かび上がってくるのは、このヒューマノイドへの対応を通して映し出される、甲本夫妻のそれぞれ異なる子どもへの想いだ。初めからその存在に積極的な愛情を見せるのは、音々の方である。突然子どもを亡くしてしまったという受け入れがたい喪失感を埋めるかのように、彼女はヒューマノイドのなかに翔の面影を見出し、熱烈に可愛がっていく。

一方、健介の方は対照的に、機械を我が子として扱うことに初めは強い抵抗を感じている。しかし物語が進むにつれ、彼がパチンコをしている最中に息子が命を落としてしまったという過去について、深い自責の念を抱えていることが明かされる。健介の拒絶は、その罪悪感の裏返しであり、彼もまた歪んだかたちでこの人工物の存在に依存していることが分かってくる。

ここに持ち出されているのが、タイトルともなっている「箱の中の羊」という、サン＝テグジュペリの小説『星の王子さま』に登場するモチーフだ。それは、飛行士である“僕”が、砂漠で出会った王子さまから「羊の絵を描いて」とせがまれることで登場する絵のことを指す。“僕”が何度羊を描いても、王子さまは「これは病気だ」、「これは角がある」などとことごとく拒絶してしまう。そこで“僕”が、3つの穴が開いた木箱の絵を描き、「君の望む羊は箱の中にいるよ」と告げると、王子さまは「僕が欲しかったのは、これだよ！」と喜んだという話。

こうした描写と同様に甲本夫妻は、ヒューマノイドという器の中に、亡き息子の魂……すなわち、目に見えない羊が存在してほしいという願望を投影していたといえる。だが終盤になり、彼らがヒューマノイドに感じていた「息子らしさ」というものは、単に自分たちの願望や態度が相手に反映していただけだったと気づくこととなる。音々がつぶやく「箱の中にいたのは自分」というセリフは、決して深遠なる謎というわけではない。自らの喪失感を癒やすために、子育ての幸福感だけを消費しようとする、ある種の大人の身勝手なエゴと、その限界を突きつけるものなのである。

この映画がえぐりだした最もグロテスクな部分は、そうした親子の愛情という、映画において至上のものとされてきた既存の価値観を、一方通行的なものとして描いているところだ。“子育て”というものは文字通り子どもを育てることが主目的であるはずだが、そこで生まれる副次的な感情だけが、ここでは問題になっている。つまり、そこには子ども側の利益や権利というものが存在していない。

巨匠アンドレイ・タルコフスキー監督が名作SF小説を大胆に翻案した『惑星ソラリス』（1972年）が、その人間の記憶や願望を具現化した存在を生み出す状況を描き、それを受け入れてしまう人間の姿が印象的だったように、たとえ相手が人間でなくとも、自分が望むものがそこにあれば満足できるかもしれないという一方通行的な構図は、現在のAIとのやり取りに心のつながりを求める人々にも重ねられる。

そうした意味において本作が持つ冷徹な目線は、人工物に他者が身勝手な欲望や愛着を見出してしまう空虚さと切なさが含まれた『空気人形』（2009年）や、親であることの強迫観念や血縁に囚われていた大人が、他者との直面によって意識の変革を迫られる痛みを描いた『そして父になる』（2013年）など、これまでの是枝監督作とも地続きのものであるといえる。今回の『箱の中の羊』は、こうした是枝監督が長年培ってきた既存の世界を、近未来SFの枠組みを通して表現し直してみる試みであったと考えられる。

そんな停滞した一方的な親子の関係性を、本作はもちろん辛辣に描いている。ヒューマノイドがネグレクトに遭う陰惨な場面は、『誰も知らない』（2004年）を想起させる。虐待を受ける生身の人間も親から逃げてくるといった展開が用意され、親から捨てられたヒューマノイドや人間の子どもたちが、同様の存在として共同体を作るといった流れとなる。森で自給自足生活を始める彼らのサポートを、甲本夫妻などがおこなうというかたちでストーリーは収束していく。

そこで打ち出されているのが、両親が“子離れ”を経た上で構築する、守るべき存在との新たな関係性である。この着地は、これまでの是枝作品が描いてきた、“血の繋がりか、ともに過ごした時間か”という二者択一の問いを一気に飛び越えるものだ。夫妻と翔の姿をしたヒューマノイドは親子の役割を演じるのをやめ、人間と機械という階層意識をも捨てて、ひとつの対等な他者として結びつき直した。そして、個人的な視点から社会的な視点へと、愛情や責任の問題が異なるステージに移るのだ。

だがこの結末は、進歩的な共感を喚起させる一方で、乱暴に見える点も少なくない。まず、自然の森の中でヒューマノイドが暮らしていくには、現実問題として難しいはずだと考えざるを得ない。ヒューマノイドが長く生存するためには、部品交換や精密検査など製造元のメンテナンスが不可欠だろう。それなりにリアリティを保っていた設定があったからこそ、身近に切実なものに感じられた本作の枠組みは、ここで一気に崩れてしまうのである。

また、人間の虐待児童の扱いにも疑問をおぼえるところだ。行政や法律に実際的な問題が山積しているにせよ、そうしたものが提供するセーフティネットに頼るといった行動が、まずは必要だろう。進歩した人権意識から、ヒューマノイドのような非人間的な人工物が、人間と同等の権利を持つという考えを提供することは結構ではあるが、その結果として子どもたちがさまざまな面で危険な状況に置かれるような状況を作るラストを設定し、しかもそれをある程度ファンタジックかつポジティブに描いてしまうのは、そもそも作品がうったえようとする児童福祉の思想に反しているように感じられてしまうのである。

甲本夫妻が直面する、子を失った喪失感や罪悪感というのは、確かに深刻なものがある。とはいえ、それは役割が固定化され、いつかは自分自身の存在理由を揺るがされ捨てられかねないヒューマノイドの過酷さとは比べられないだろう。もちろん、虐待された児童たちもそうだ。これは、親の感情や立場を描く物語を始めに想定して、その上にヒューマノイドの自立という問題を重ねたという脚本構築の過程が影響を与えているのではないか。こうしたハイブリッドな物語が生んだ温度差が、最後まで解消しないままなので、いまいち甲本夫妻や、彼らの子離れというテーマに共感しづらい観客が少なくないという結果になってしまったのではないのか。

ここでは、スティーヴン・スピルバーグ監督の『A.I.』（2001年）のように、あくまで子どもの側の物語にフォーカスしていくか、もしくは希望を与えるようなムードを演出せず、過去作『誰も知らない』のようにビターな描き方に調整する必要があったのではないだろうか。綾瀬はるかの表情を捉えるラストカットを、晴れやかな気分で受け取りにくいという観客が少なくない背景には、そのような事情があると考えられるのである。

（文＝小野寺系（k.onodera））