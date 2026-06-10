車いすテニス男子世界ランキング1位の小田凱人（20）は6月7日に自身のInstagramを更新し、全仏オープン男子シングルスでの優勝を報告した。小田はフランス・パリのローランギャロスで行われた決勝で、第2シードのアルフィー・ヒューエットを6-3、6-3のストレートで下し、大会4連覇を達成。元世界ランキング1位の国枝慎吾以来となる史上2人目の快挙で、四大大会では9度目の優勝となった。投稿ではチームやファンへの感謝とともに、夢をかなえる素晴らしさをこれからも体現していくという思いをつづっている。

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公開された写真では、淡いミントグリーンのウエアに身を包んだ小田が、コート上で優勝プレートを手にしている。鏡のように顔が映り込むプレートに唇を寄せる姿は、激闘を終えた王者の喜びと遊び心がにじむ印象的な一枚だ。投稿には「Champion」と添えられ、ローランギャロスでつかんだ最高の瞬間をかみしめるような内容となっている。

【画像】優勝プレートに顔を寄せる小田（画像は小田凱人公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「強い想いと努力とすべてを注ぎ込んで闘っている姿に心が揺さぶられます」「凱人さんの言葉に勇気をいただき、恐怖だった手術を受けることができました。凱人さんは、私にとって恩人です」「ときと君の魂がもっと今より輝きますようにー 本当にかっこいい！」「優勝おめでとうございます。みんなのヒーロー」といった称賛と感動の声が寄せられている。