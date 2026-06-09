「アミューズ」 × ヌメロ ヴェントゥーノ メイクアップコレクション発売
「ヌメロ ヴェントゥーノ（N°21）」が、韓国コスメ「アミューズ（AMUSE）」とのコラボレーションメイクアップコレクションを発売した。現在、韓国国内のヌメロ ヴェントゥーノ一部店舗のほか、Kolon Mall、アミューズのオンライン・オフラインストアなどで取り扱っている。
コラボは、ヌメロ ヴェントゥーノを象徴する“ヌードカラー”をテーマに掲げ、同ブランドがファッションを通じて表現してきたニュートラルで洗練された美学をメイクアップアイテムに落とし込んだ。
ラインナップは全7品。ベージュ、ローズ、ピーチをベースにカラーパレットを構成し、アミューズの定番クッションファンデ「デュパワー ヴィーガンクッション」（3万9000ウォン 約4300円）や、ゼリー状のグロスがボリュームアップを叶える「ジェルフィット グロス」（2万1000ウォン 約2300円）のほか、ロングラスティング仕様の「ジェルフィット ティント」（2万1000ウォン 約2300円）、コットン香る固形タイプのパフューム「24/7パルファムソリッドバー」（3万ウォン 約3300円 ※価格は全て編集部調べ）を揃える。