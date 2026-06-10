　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比960円安の6万4440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

70894.40円　　ボリンジャーバンド3σ
68623.60円　　ボリンジャーバンド2σ
66352.80円　　ボリンジャーバンド1σ
65955.00円　　一目均衡表・転換線
65594.00円　　5日移動平均
65416.63円　　9日日経平均株価現物終値
64440.00円　　10日夜間取引終値
64082.00円　　25日移動平均
63830.00円　　一目均衡表・基準線
61811.20円　　ボリンジャーバンド-1σ
59540.40円　　ボリンジャーバンド2σ
58692.67円　　75日移動平均
57690.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
57269.60円　　ボリンジャーバンド3σ
55700.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52699.35円　　200日移動平均

株探ニュース