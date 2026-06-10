日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比960円安の6万4440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
70894.40円 ボリンジャーバンド3σ
68623.60円 ボリンジャーバンド2σ
66352.80円 ボリンジャーバンド1σ
65955.00円 一目均衡表・転換線
65594.00円 5日移動平均
65416.63円 9日日経平均株価現物終値
64440.00円 10日夜間取引終値
64082.00円 25日移動平均
63830.00円 一目均衡表・基準線
61811.20円 ボリンジャーバンド-1σ
59540.40円 ボリンジャーバンド2σ
58692.67円 75日移動平均
57690.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
57269.60円 ボリンジャーバンド3σ
55700.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52699.35円 200日移動平均
株探ニュース
70894.40円 ボリンジャーバンド3σ
68623.60円 ボリンジャーバンド2σ
66352.80円 ボリンジャーバンド1σ
65955.00円 一目均衡表・転換線
65594.00円 5日移動平均
65416.63円 9日日経平均株価現物終値
64440.00円 10日夜間取引終値
64082.00円 25日移動平均
63830.00円 一目均衡表・基準線
61811.20円 ボリンジャーバンド-1σ
59540.40円 ボリンジャーバンド2σ
58692.67円 75日移動平均
57690.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
57269.60円 ボリンジャーバンド3σ
55700.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52699.35円 200日移動平均
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