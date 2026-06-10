TOPIX先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比28.5ポイント安の3873ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4045.50ポイント ボリンジャーバンド3σ
3994.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
3943.83ポイント ボリンジャーバンド1σ
3919.00ポイント 一目均衡表・転換線
3905.50ポイント 5日移動平均
3896.11ポイント 9日TOPIX現物終値
3893.00ポイント 25日移動平均
3873.00ポイント 10日夜間取引終値
3842.17ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3841.25ポイント 一目均衡表・基準線
3791.33ポイント ボリンジャーバンド2σ
3768.94ポイント 75日移動平均
3740.50ポイント ボリンジャーバンド3σ
3711.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3499.71ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4045.50ポイント ボリンジャーバンド3σ
3994.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
3943.83ポイント ボリンジャーバンド1σ
3919.00ポイント 一目均衡表・転換線
3905.50ポイント 5日移動平均
3896.11ポイント 9日TOPIX現物終値
3893.00ポイント 25日移動平均
3873.00ポイント 10日夜間取引終値
3842.17ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3841.25ポイント 一目均衡表・基準線
3791.33ポイント ボリンジャーバンド2σ
3768.94ポイント 75日移動平均
3740.50ポイント ボリンジャーバンド3σ
3711.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3499.71ポイント 200日移動平均
株探ニュース