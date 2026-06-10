　10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比28.5ポイント安の3873ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4045.50ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3994.67ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3943.83ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3919.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3905.50ポイント　　5日移動平均
3896.11ポイント　　9日TOPIX現物終値
3893.00ポイント　　25日移動平均
3873.00ポイント　　10日夜間取引終値
3842.17ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3841.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3791.33ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3768.94ポイント　　75日移動平均
3740.50ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3711.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3499.71ポイント　　200日移動平均

株探ニュース