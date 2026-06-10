10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比28.5ポイント安の3873ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4045.50ポイント ボリンジャーバンド3σ

3994.67ポイント ボリンジャーバンド2σ

3943.83ポイント ボリンジャーバンド1σ

3919.00ポイント 一目均衡表・転換線

3905.50ポイント 5日移動平均

3896.11ポイント 9日TOPIX現物終値

3893.00ポイント 25日移動平均

3873.00ポイント 10日夜間取引終値

3842.17ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3841.25ポイント 一目均衡表・基準線

3791.33ポイント ボリンジャーバンド2σ

3768.94ポイント 75日移動平均

3740.50ポイント ボリンジャーバンド3σ

3711.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3499.71ポイント 200日移動平均



株探ニュース