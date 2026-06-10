10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の738ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



899.11ポイント ボリンジャーバンド3σ

865.65ポイント ボリンジャーバンド2σ

832.18ポイント ボリンジャーバンド1σ

798.72ポイント 25日移動平均

787.00ポイント 一目均衡表・基準線

779.50ポイント 一目均衡表・転換線

770.53ポイント 75日移動平均

765.26ポイント ボリンジャーバンド-1σ

748.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

747.40ポイント 5日移動平均

740.60ポイント 9日東証グロース市場250指数現物終値

740.54ポイント 200日移動平均

738.00ポイント 10日夜間取引終値

731.79ポイント ボリンジャーバンド2σ

731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

698.33ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース