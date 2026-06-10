　10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の738ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

899.11ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
865.65ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
832.18ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
798.72ポイント　　25日移動平均
787.00ポイント　　一目均衡表・基準線
779.50ポイント　　一目均衡表・転換線
770.53ポイント　　75日移動平均
765.26ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
748.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
747.40ポイント　　5日移動平均
740.60ポイント　　9日東証グロース市場250指数現物終値
740.54ポイント　　200日移動平均
738.00ポイント　　10日夜間取引終値
731.79ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
731.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
698.33ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース