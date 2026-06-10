なぜか男性が離れていく…。“好き”が強くなるほど空回りする女性の共通点
最初は自然に接していたのに、好きになるほど苦しくなる。気づけば相手のことばかり考えてしまう。そんな“空回りする恋愛”には、共通する行動があります。
“不安な時ほど”連絡してしまう
返信が遅い、少しそっけない。そんな時にLINEを送っていませんか？不安を解消したくて連絡するほど、相手との温度差は広がりやすくなるもの。空回りしやすい女性は、不安を落ち着かせるために相手を使ってしまう傾向があります。
“彼中心”の生活になってしまう
予定を決める時、まず彼の都合を考えていませんか？恋愛が生活の中心になるほど、相手の反応ひとつで気持ちが揺れやすくなってしまいます。好きな気持ちが強い女性ほど、自分の生活を後回しにしがちです。
“悪い想像”を先にしてしまう
返信が来ないだけで、「嫌われたかも」と考えていませんか？実際には何も起きていないのに、不安だけが膨らんでいく状態が続くと、恋愛そのものが苦しくなっていくものです。
空回りする恋愛の原因は、不安を埋めようとする、恋愛中心になる、悪い想像をするの積み重ねであることがほとんど。一方で、自分の生活や気持ちの軸を持つことが、恋愛を長続きさせるポイントになります。好きだからこそ、相手だけを見てばかりにならないように意識していきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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