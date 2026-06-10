下半身太りが気になる人へ。股関節から整えて太ももを引き締める簡単習慣
座りっぱなしの生活や運動不足が続くと、股関節まわりの筋肉が十分に使われず、太ももやお尻に負担が集中しやすくなるもの。「体重はそれほど増えていないのに、下半身だけが重たく見える…」悩む方も少なくないでしょう。
そこで取り入れたいのが、ヨガの定番ポーズ【女神のポーズ】。股関節を開きながら下半身全体を支える力を養うことで、太ももやお尻を効率よく刺激できます。姿勢改善にもつながるため、下半身をすっきり見せたい人にもおすすめです。
【STEP１】脚を大きく開いて立つ
【STEP２】腕を上げて姿勢を整える
両腕を肩の高さまで持ち上げ、ひじを90度に曲げます。肩の力は抜き、胸を軽く開くイメージで姿勢を整えましょう。首がすくまないよう意識すると、より安定した姿勢を保ちやすくなります。
【STEP３】腰を落としてキープ
息を吐きながらゆっくりひざを曲げ、腰を真下へ下ろします。ひざが内側に入らないよう注意しながら、自然な呼吸を続けて20〜30秒キープ。元の姿勢に戻ったら、無理のない範囲で繰り返しましょう。
▶効かせるコツ
腰を落とす深さよりも、ひざとつま先の向きを揃えることを優先しましょう。また、背中を反らせたり前かがみになったりせず、頭から骨盤までをまっすぐ保つことが大切です。内ももやお尻にじんわり負荷がかかっていれば、正しく行えています。
下半身の印象は、体重だけでなく筋肉の使い方や姿勢によっても変わります。まずは１日１セットから。股関節まわりをしっかり動かしながら、軽やかな下半身づくりをめざしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヨガインストラクター、ピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて構成しています
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