食事量は変わらないのに体がゆるむ？40代から“代謝の感覚”が変わる理由
以前と同じ量を食べているだけなのに、ウエストや背中がなんとなくゆるんできた。体重は大きく変わっていないのに、シルエットが変わってきた。そんな違和感を覚えていませんか？40代以降、体の代謝のリズムは確実に変化していきます。
筋肉量の減少が土台にある
年齢とともに筋肉量はゆるやかに減少します。筋肉はエネルギーを消費する重要な組織。減ることで基礎代謝が下がり、同じ生活でも余剰エネルギーが蓄積しやすくなるのです。体重よりも“質感”が変わるのは、この影響が大きいからでしょう。
ホルモンバランスの変化
女性ホルモンの揺らぎは脂肪のつき方にも影響します。特にお腹まわりに変化を感じやすいのが40代以降の特徴。食事量を極端に減らすより、タンパク質を意識して筋肉量の維持に努めることが重要です。
“燃やす体”をキープする習慣づくりを
激しい運動より、こまめな筋刺激が鍵に。スクワットや階段の利用、姿勢を正すこと。日常の小さな積み重ねが、代謝を支えます。整える意識が、体のゆるみを防いでくれるでしょう。
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