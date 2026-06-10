またまた新作ーーーッ！！【ローソン】の「有名店コラボ商品」が気になる♡

ジメジメとした梅雨が近づいてくると、爽やかな抹茶の香りのスイーツが恋しくなります。そんなこの時季、【ローソン】では、京都の老舗茶屋【森半】とコラボした本格的な抹茶スイーツが登場。今回は、売り切れてしまう前に味わっておきたい、ローソンの抹茶スイーツをご紹介します。

贅沢な本格宇治抹茶アイス

暑い日に思わず手を伸ばしたくなる「森半 宇治抹茶ワッフルコーン」。「アイスマニア」@iceke361さんによると「抹茶特有の心地よい苦みと渋みに、ミルクのまろやかさが絶妙なバランスで美味しい」のだとか。コンビニアイスとは思えないほどの、上品な味わいを堪能できそうです。

もっちり食感 × たっぷりクリームに沼落ち必至！？

もちもちとした求肥とスポンジの生地が特徴的な「お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール」。抹茶ホイップや粒あんがたっぷりと巻かれています。口に運ぶたびに渋みとコクが広がり、和と洋の良さを同時に楽しめそうです。

定番人気商品に抹茶バージョンが登場！

ローソンの人気スイーツの一つ「どらもっち」からも、森半とのコラボ商品が登場。渋みのある宇治抹茶クリームと、ミルククリームとのハーモニーに期待が高まります。休憩のひとときに、癒やしを届けてくれそうです。

ザクッと硬めの生地がクセになる

筆者もリピ中の「濃いお抹茶クッキーシュー」は、ザクッとした硬めのクッキー生地に、抹茶の濃厚な甘さと渋みが詰め込まれたスイーツ。生地の心地よい歯ごたえと風味豊かなクリームが重なり、確かな食べ応えを堪能できました！ 抹茶好きさんにぜひ試してほしい逸品です。

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※こちらの記事では@iceke361様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里