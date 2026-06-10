インスタグラム更新

今年1月の箱根駅伝で4区区間賞の鈴木琉胤（るい、早稲田大2年）が9日、インスタグラムを更新。北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表の初戦・オランダ戦が14日（日本時間15日）に迫る中、サムライブルーのユニホームを着て“変身”すると、ファンの視線が集中した。

カメラに向かって腕を組み、キリッとした表情を見せた。鈴木が身にまとっているのは、サムライブルーのユニホームだ。背中には「RUI」の文字と背番号3が入っている。

9日に更新したインスタグラムで「初戦は6/15 サムライブルーのユニフォームを着て全力応援しちゃいましょう」とつづって写真を公開すると、陸上ファンが反応した。

「本物のサッカー選手みたい」

「どこのサッカー選手かと思いましたよー」

「似合う カッコイイです！全力応援！！」」

「ラモス瑠偉ならぬ鈴木琉胤」

「陸上とサッカーの二刀流に挑戦してみますか？」

「RUIなのかわいいw」

鈴木は1年時の今年1月、箱根駅伝初出場で4区を駆け、区間記録に1秒と迫る好タイムで区間賞を獲得した。12日開幕の日本選手権は男子5000メートルにエントリー。秋の駅伝シーズンは、早稲田大のエースとして期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部）