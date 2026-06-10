韓国金融監督院と韓国銀行が14年ぶりに特別外為共同検査のカードを持ち出した。最近のドル相場急騰の過程でオフショアのノン・デリバラブル・フォワード（NDF）市場の影響力が過度だったという判断に伴うものだ。外為当局の高強度対応が続き一時1560ウォンを上回ったドル相場は1510ウォン台まで値を下げた。

金融圏によると、金融監督院と韓国銀行は今週から主要外国為替銀行に対する共同検査を実施する予定だ。外国為替取引法に基づき共同検査の権限を持つ両機関はオフショアNDF取引を含む先物為替取引内訳と外国為替ポジション運用現況を集中点検する。

韓国銀行と金融監督院の外国為替共同検査は通常外国為替市場の変動性が急激に拡大した時に動員される高強度点検手段だ。通貨危機と金融危機の際に数回実施され、最後の共同検査は2012年に行われた。現在は外貨流動性が十分で輸出好調にともなう経常収支黒字が急増する状況のため、今回の措置は異例との評価が出ている。

外為当局は域外NDF市場がウォン安を増幅させる要因とみている。NDFは実際にウォンをやりとりしないで未来の為替相場にベッティングする先物為替取引だ。例えば為替相場が1ドル＝1500ウォンの時に1カ月後の相場が1550ウォンに上がると予想した投資家はドル買いポジションを取る。その後ドルが実際に上昇すれば差益を得て、反対に下落すれば損失を出すことになる。この過程で実際のウォン取引なく為替差額だけドルで精算するため実物のウォンを持たなくても取引が可能だ。

海外ヘッジファンドと投資家はウォンを直接取引しにくいだけに、シンガポール、香港、ニューヨークなどNDF市場を事実上ウォン投資窓口として活用している。韓国銀行によると1−3月期のNDF1日平均ウォン・ドル取引規模は155億5000万ドルで前四半期より27．7％増加した。これは全先物為替取引189億4000万ドルの大部分を占める。

問題はこの市場が韓国の現物為替市場の方向性にも影響を及ぼす点だ。ソウル外国為替市場が取引を終えた後にニューヨークのNDF市場でドルが上がれば韓国のディーラーと投資家がこれを翌営業日の為替相場の先行指標と受け止めることが多い。韓国銀行の申鉉松（シン・ヒョンソン）総裁も先月末の記者懇談会で「オフショア市場が国内市場を動かす『尻尾が犬を振る現象』が現れている」と指摘した。

財政経済部のムン・ジソン国際経済管理官もこの日市場専門家懇談会を開きオフショアNDF需要を国内の外為市場に吸収する案などを議論した。ムン管理官は「市場秩序を損ねたり為替相場の一方向への偏りを助長する投機的取引と市場を乱す行為に対しては厳正対応する」と明らかにした。

外為当局の相次ぐ高強度対応に、この日為替相場は前日より22．9ウォンのウォン高ドル安となる1ドル＝1512．10ウォンで取引を終えた。前日午前に1555．20ウォンで取引を始めた後、政府が高強度介入に出てドル高傾向がやや落ち着いた。国民年金の為替ヘッジもドルを引き下げた。為替ヘッジは為替相場変動にともなうリスクに備え特定相場であらかじめ固定しておく措置だ。

だがウォンを引き下げる変数は相変わらずだ。中東情勢の不確実性が相変わらずである上に、米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げの可能性が再び浮上する可能性があるからだ。韓国投資証券のムン・ダウン研究員は「問題の始まりである米国とイランの戦争が終わりドルの力が弱まることしか（解決策が）なさそうだ。それまで上段はどこにでもなれる」と分析した。