丸紅はアフリカで自動車整備事業に参入する方針を固めた。

７月をめどにアフリカ最大級の整備会社「タイオート」を買収する。買収額は２００億円前後とみられる。丸紅はタイなどほかの国で培ってきた整備事業のノウハウを生かし、自動車需要の拡大が見込めるアフリカで収益力の強化を図る。

タイオートは、タイヤなど自動車部品の販売やバッテリー交換、ホイール修理といった自動車整備サービス全般を手がけている。南アフリカを中心にボツワナ、ナミビアなど５か国で１６１店舗を展開する。

丸紅は２００６年にタイの最大手「ビークイック」を買収し、自動車整備事業に本格参入した。インドネシアやメキシコでも現地企業の経営権を取得し、世界で計約３８０店舗を展開する。アフリカでは、タイオートの株式の５０％以上を取得し、子会社化する方向だ。

中古車市場の規模が大きいアフリカは、舗装が不十分な道路も多く、タイヤやブレーキ、バッテリー交換などの整備需要が生まれやすいとされる。中長期的には経済発展による中間所得層の増加で、新車を含む自動車関連の市場拡大も見込まれる。

一方で、自動車整備事業への競合他社の参入は限定的で、丸紅はいち早く成長市場を取り込みたい考えだ。