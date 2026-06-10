ホワイトソックスは9日（日本時間10日）、球団の打撃部門でナンバーワンの有望株と評価されるブレーデン・モンゴメリー外野手（23）をメジャー昇格させた。スポーツ専門局ESPN電子版が報じた。

モンゴメリーは同日のブレーブス戦に「6番・右翼」で先発出場し、メジャーデビューを果たす。今季ホワイトソックスでメジャーデビューする12人目の選手となった。スイッチヒッターのモンゴメリーは今季、2Aと3Aでプレーし、打率.314、出塁率.422、長打率.548、OPS.970を記録。ホワイトソックス傘下でも屈指の打撃プロスペクトとして期待されている。

モンゴメリーは2024年、エース左腕ギャレット・クロシェットをレッドソックスへ放出した大型トレードで獲得された選手の1人。同トレードでは内野手チェイス・マイドロス、捕手カイル・ティール、右腕ウィケルマン・ゴンサレスもホワイトソックスへ移籍しており、3選手はいずれもすでにメジャーデビューを果たしている。

テキサスA＆M大出身のモンゴメリーは、2024年ドラフトでレッドソックスから全体12位指名を受けた有望株。強打と高い出塁能力を兼ね備え、将来の中軸候補として期待されている。なお、ホワイトソックスはロースター調整のため、西田陸浮外野手をマイナーへ降格させた。