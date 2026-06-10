世界最高峰のカットマンを「11連破」 大藤沙月が橋本・佐藤を飲み込む理由 スコピエで示した“カット打ちの完成形”
大藤はカットマンを寄せ付けない独特の力を持っている(C)Getty Images
現地時間6月7日に行われた「WTTコンテンダー スコピエ（北マケドニア）」の女子シングルス決勝で、大藤沙月（ミキハウス）が橋本帆乃香（デンソー）をストレートで破って優勝した。
大藤はこれでWTTコンテンダーで3大会連続の優勝となる。
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今回、大藤が決勝で破った相手、橋本は「カットマン」と呼ばれる卓球ならではの守備を主体とした選手で、5月に行われた世界卓球ロンドン大会（団体戦）の決勝で中国から勝ち点を奪う大活躍をしたことが記憶に新しい。
大藤はこの橋本を前大会の決勝、前々大会の準決勝でも破っている。それだけではない。これらの3大会には、橋本と同じく世界最高レベルのカットマンである佐藤瞳（日本ペイントグループ）も出場しており、大藤はその佐藤をも3連破しているのだ。つまりカットマンに6連勝である。
WTTの記録をさらに遡ると、実は大藤は昨年4月のWTTコンテンダー チュニス（チュニジア）で佐藤に勝って以来、佐藤には6連勝、橋本に4連勝しており、おまけに今年1月の全日本選手権でも橋本を破っている。世界最高峰のカットマンに負けなしの11連勝である。しかもこれら11試合のうち、6試合までがストレート勝ちで、失ったゲームはわずかに6。圧倒的な強さだ。
この間、橋本はWTTコンテンダーで3回、佐藤はWTTフィーダーで5回優勝しており、決して調子を落としているわけではない。橋本など“中国選手キラー”とまで言われていたほどだ。その橋本に大藤は上記の5戦でなんと1ゲームも落としていない。まさにカットマンにとっての“ブラックホール”とでも言いたくなるほど、完璧な強さを見せているのである。
カットマンの武器は、言うまでもなく「カット」と呼ばれる強烈な後退回転がかかったボールだ。カットボールは相手のラケットに当たると激しく落ちるため、攻撃をするためには通常よりもラケットを激しく振り上げて打つ必要がある。しかし、カットの回転量を見誤ると、振り上げすぎてオーバーミスになるし、振り上げ方が足りないとネットミスをすることになる。かといって、スピードを遅くして安全に行きすぎると、カットマンはそれを見逃さず強烈な反撃を見舞う。それに必要な最低限の攻撃力を身につけているのがカットマンなのだ。
だからカットマンと戦うためには、ぎりぎりカットマンが反撃できないような一定以上の威力のボールを延々とノーミスで打ち続けるという独特の打法が必要となる。こうした対カットマン用の打法を卓球界では“カット打ち”と呼ぶ。
それには、リスクを冒しながら目まぐるしいテンポで打ち合う攻撃選手同士の試合とは別の能力が求められる。カットの回転量を見極める眼力と集中力、全身を使ってラケットを振り上げ続ける筋力と持久力、そして自分の攻撃の威力と成功率を測る正確なリスク管理能力だ。これらの能力において大藤は、大半の中国選手をも凌駕する完成の域に達していると言える。
だからといって、大藤がそれらの中国選手より強いかと言えば、そうとも言えないのが難しいところだ。卓球競技が持つ“回転”という要素が生み出す複雑性と多様性がここにある。あらためてそれを考えさせられた大藤の優勝だった。
[文:伊藤条太（卓球コラムニスト）]