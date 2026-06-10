＜天気＞

10日（水）、東北南部と北陸、東海〜九州は晴れるでしょう。強い日差しが照り付けそうです。関東は雲が広がります。南部は午前中に雨が降るところがあるでしょう。内陸は午後は晴れそうです。東北北部と北海道は、午前中は雨のところがありますが、次第に晴れそうです。沖縄は雨で、強く降る時間もあるでしょう。11日（木）にかけて大雨になるおそれがあります。低い土地の浸水などにお気を付けください。

＜日中の気温＞

晴れるところは気温が上がります。熊本は31℃、名古屋や高知は30℃まで上がりそうです。湿度は低く、わりあいカラッとした暑さになるでしょう。関東は気温が上がらず、風がヒンヤリと感じられそうです。

札幌 18℃（5月中旬）

仙台 25℃（7月上旬）

新潟 21℃（5月中旬）

東京 21℃（4月下旬）

大阪 28℃（6月中旬）

福岡 27℃（6月中旬）

＜週間予報＞13日（土）までは、西日本と東日本は晴れるところが多いでしょう。日中は30℃くらいまで上がって暑くなりそうです。関東は11日（木）午後〜12日（金）にかけて所々でにわか雨がありそうです。14日（日）は梅雨前線が北上してきて、雲が広がるでしょう。15日（月）は低気圧が本州の南岸を進み、西日本や東日本は雨になりそうです。