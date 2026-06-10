「大阪の少年野球チーム」でなぜか「5人の巨人選手」が野球教室を開催…その裏にいた「保護者」の職業

「巨人のＰＬ対策」

1985年早春、各球団が早くも今秋のドラフト会議に向けて方針を示す中で、巨人軍も多摩川キャンプ初日の1月21日に第1回スカウト会議を開いた。

例年通り監督の王貞治以下首脳陣と、スカウト部長の沢田幸夫以下総勢20名ほどのスカウト全員が集合して今季の方針を話し合った。ただし、阪神や日本ハムのように「桑田、清原獲り」をマスコミに明かすことはなく、状況を確認するだけに留まった。

唯一変わった点があるとすれば、前年に倒産した大手ミシンメーカー、リッカー株式会社の硬式野球部監督だった中村和久を巨人球団に入社させ、渉外担当に据えたことである。中村和久はＰＬ学園野球部監督である中村順司にとって名古屋商科大学の1年先輩で、肝胆相照らす関係にあった。これを「巨人のＰＬ対策」と見る向きもあるが、実際は他球団の目の届かないところで、ＰＬ学園及びＰＬ教団との接触を試みつつあったのだ。

リトルリーグとボーイズリーグの違い

読者諸兄姉がどれほど賢明であろうと少年野球に明るくなければ、リトルリーグとボーイズリーグの違いがよくわからないのは無理もない。

米国発祥のリトルリーグの参加資格は9歳から12歳、80以上の国と地域からなる国際本部には日本も加盟している。毎年8月には発祥の地であるペンシルベニア州のウィリアムズポートで世界大会（リトルリーグ・ベースボール・ワールドシリーズ）が開かれ、1976年は調布リトル、1999年は枚方リトル、2012年では東京北砂リーグがそれぞれ優勝を成し遂げてもいる。

このとき、調布リトルのエースを務めたのが、のちに早実のエースとして「甲子園最大のアイドル」と呼ばれ、鳴り物入りでヤクルトスワローズに入団する荒木大輔であり、枚方リトルの監督を務めたのが、阪神タイガースの人気選手だった亀山努であり、東京北砂リーグのエースで四番だったのが、現在、北海道日本ハムファイターズの主軸打者として活躍する清宮幸太郎である。ちなみに言うと清原和博もリトルリーグ出身で、所属したのは1974年創設の岸和田リトルである。

一方、日本独自の組織であるボーイズリーグは、元南海ホークス監督、鶴岡一人の提唱で1970年に発足した「少年野球団」を嚆矢とする。当初は大阪府内を中心に行われていたが、次第に全国に普及し「ボーイズリーグ」の名が定着した。小学生部門と中学生部門に分かれ、世界少年野球大会や日韓親善試合といった海外交流はリトルリーグと遜色ない。また、リトルリーグでは制限されている離塁や振り逃げが認められるなど、現行の日本野球に近い。桑田真澄は1971年創設の大阪八尾ボーイズ（八尾フレンド）出身である。

1978年創設の茨木ナニワボーイズは、世界大会で２度、全国大会で４度、地方大会で67度の優勝実績を持つ府内屈指のボーイズリーグ強豪チームである。

1985年1月、巨人軍の水野雄仁、川相昌弘、村田真一、西尾亨、山崎章弘の5選手を招いて、茨木市内のグラウンドで野球教室を開いている。内容は準備体操からランニング、キャッチボール、トスバッティングと基本的な練習に始まり、ノックによる守備練習やフリー打撃、投球練習の直接指導と本格的な練習にも及んだ。何はともあれ、若手選手ばかりとは言え人気の巨人軍選手による直接指導は、いくら世界大会で優勝経験のある強豪チームであろうと、球団と太いパイプがないと不可能だったに違いない。

このとき、チームの最上級生である中学3年生に伊藤敬司という選手がいた。ポジションは捕手。この伊藤敬司の父親が、巨人軍関西担当スカウトの伊藤菊雄だった。

【つづきを読む】巨人の歴史を変えた「伝説のスカウト」の異例すぎる経歴…大学職員だった男がなぜ「巨人入り」できたのか

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