トランプ大統領の「論敵」も同席…高市首相も参加するＧ７エビアン・サミットで繰り広げられる「激論」への期待

トランプ大統領と論戦に？

高市早苗首相は6月13日午後、政府専用機で最初の訪問国・英国の首都ロンドンに向けて羽田空港を発つ。

翌14日は、同市ホワイトホールのダウニング街10番地の首相官邸でキア・スターマー英首相と会談する。15日には、イタリアの首都ローマにあるキージ宮殿（首相府）でジョルジャ・メローニ首相と会談。

その後、フランス南東部のレマン湖南岸の美しい街エビアンに向かう。今回の首相外遊のメインイベントである先進7ヵ国首脳会議（15〜17日）に出席する。

G7仏エビアン・サミットには、ホストのエマニュエル・マクロン仏大統領、ドナルド・トランプ米大統領、フリードリヒ・メルツ独首相、メローニ伊首相、スターマー英首相、カナダのマーク・カーニー首相＆高市首相の7人が参加する。

そして筆者が関心を抱くポイントは、今G7サミットの席で、先進2カ国の中央銀行（カナダ銀行とイングランド銀行）総裁を歴任した経済学者出身のカーニー首相が、中国による重要鉱物供給網寡占からベネズエラ急襲・イラン戦争に至るまで、世界秩序に激震を走らせるトラブルメーカーのトランプ氏に対し、いかなる論争を挑むのかである。

トランプは根に持っている

カーニー氏には「前科」がある。年初1月20日にスイスで開かれた世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で「古い秩序は戻ってこない」と述べたうえで、「これまでより良いもの、強いもの、より公平なものを築くことができる」と強調し、カナダを含めた中堅国（ミドルパワー）の団結を呼びかけた。

それだけではない。デンマークの自治領グリーンランド領有を企図するトランプ政権の動きを念頭に置き、グリーンランドとデンマーク、そして北大西洋条約機構（NATO）への支持を改めて表明し、聴衆の喝采を浴びた。

しかし、トランプ氏はSNSで直ぐにこう言い切った。「カナダは我々に感謝すべきだ。カナダが存在しているのは米国のおかげだ」。その後も演説を根に持ち、事あるごとにカーニー（カナダ）批判を繰り返す。

それだけに因縁の両首脳が同じテーブルに着席してどんな「激論サミット」になるのか、蓋し見物である。

そんなサミットで高市首相はどう動くのか。後編記事『「王（KING）」を標榜するトランプ米大統領を前に、高市首相の振る舞いが問われるG7「激論」サミット』に続く。

【つづきを読む】「王（KING）」を標榜するトランプ米大統領を前に、高市首相の振る舞いが問われるG7「激論」サミット