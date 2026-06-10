【増田 剛】村上世彰の娘が”名鉄の大株主”になり「名古屋の財界人」が戦々恐々…！「名駅再開発」に外部資本要求の”革命前夜”

「村上世彰の娘」が名古屋鉄道の株主に！

「名鉄ピンチ。物言う株主の野村絢氏の目力強すぎて名鉄屈服しそう」

現在、SNSのX（旧Twitter）では、こんなユーモアを交えつつも、ある企業の行く末を案じるような投稿が話題を呼んでいる。思わずクスリとしてしまうつぶやきだが、当の経営陣や地元経済界にとっては、あながち冗談で済まされる状況ではない。

日本を代表する大手私鉄であり、東海エリアの交通・経済の心臓部を担う名古屋鉄道（名鉄）に、突如として強力な「アクティビスト（物言う株主）」が牙を剥いたからだ。

5月29日、名鉄が公表した株主総会の招集通知により、著名投資家である野村絢氏が同社株式の1.83％を取得し、信託口2行に次ぐ「第3位の大株主」に浮上したことが明らかになった。野村氏は、かつて「村上ファンド」を率いて日本市場を席巻した村上世彰氏（66歳）の長女であり、自身もフジテレビの持ち株会社の筆頭株主となって不動産事業の分割を迫るなど、近年独自の投資戦略で強烈な存在感を放っている人物だ。

彼女の鋭い視線（目力）が捉えたのは、単なる割安株の利ざやではない。名鉄が抱える「巨大なアキレス腱」、すなわち数千億円規模と目される「名古屋駅再開発プロジェクト」とその資本政策である。

狙われた「眠れる資産」とPBR0.72倍の現実

なぜ野村氏は名鉄をターゲットに選んだのか。その答えは、同社が抱える「評価されていない莫大な資産」と「経営の隙」にある。

現在、名鉄のPBR（株価純資産倍率）は0.72倍前後で推移しており、企業が解散した際に株主に残る価値（1倍）を大きく割り込んでいる。これは株式市場から「名鉄が持っている不動産や事業の価値を、経営陣が十分に引き出せていない」と厳しい烙印を押されている状態に等しい。さらに、2024年に発表された転換社債（CB）の発行は株式価値の希薄化を招き、投資家からの評価をさらに冷え込ませていた。

一方で、名鉄は名古屋駅周辺の一等地をはじめ、沿線に巨大な不動産資産を保有している。野村氏から見れば、名鉄は「宝の山の上に座りながら、その活かし方を知らない（あるいは躊躇している）企業」に映ったはずだ。

野村氏は今回、名鉄だけでなく、京阪ホールディングスや地方銀行、ヤマダホールディングスなどにも投資を進めている。共通するのは「資産価値に対して市場評価が低い企業群」である点だ。彼女はこうした企業に「保有資産をどう活用するのか」「株主資本をどう効率化するのか」というテーマを突き付けている。このような観点で、連続投資を仕掛けてきた彼女の戦略に、名鉄はピタリと符合するのだ。

名駅再開発の停滞が招いた「外部資本」の要求

野村氏の最大の標的は、現在、事実上の「白紙状態」に陥っている名鉄名古屋駅の「再開発計画」だ。

当初の計画では、全長約400メートルにわたる敷地に約170メートル級の高層ビルを2棟建設し、複雑極まりない駅機能を「4線化」するという、社運を賭けた壮大なプロジェクトだった。リニア中央新幹線の開業を見据え、名古屋の新たなスーパーターミナルを創出するはずだった。

しかし、折からの人手不足と異常なまでの建設資材の高騰が名鉄を直撃する。ゼネコン各社から提示された見積もりは、想定をはるかに上回り、単独で開発を進行するのは、極めて困難な状況に追い込まれた。

ここに野村氏のロジックが突き刺さる。

彼女が経営陣に強く突きつけているとみられるのが「外部資本の導入」である。 「これほど巨額の資金を名鉄一社で負担するのは、財務リスクが高すぎる。大手不動産デベロッパーや外資系ファンドなどを共同事業者として招き入れ、リスクを分散せよ。そして浮いた資金を自社株買いや資本政策の見直しに回し、株主価値を向上させよ」という、極めて合理的かつ冷徹な資本の論理である。

「自前主義」の崩壊と地元経済界の戦々恐々

このアクティビストからの「正論」に対し、震え上がっているのは名鉄の経営陣だけではない。東海エリアの地元経済界全体が、強い警戒感と焦燥感に包まれている。

これまで日本の大手私鉄は「自分たちで線路を敷き、自分たちでターミナル駅に百貨店を建て、街を丸ごと開発する」という強力な垂直統合モデル、いわゆる「自前主義」で成長してきた。名鉄もその例外ではなく、名古屋という独自の文化圏において、長年、地域に密着した街づくりを主導してきたシンボル的な存在だ。

もし野村氏の要求通りに「外部資本」が本格的に入り込めばどうなるか。それは、実質的に東京の巨大不動産資本やドライな外資系ファンドが、名古屋のど真ん中の街づくりに強い影響力を持つことを意味する。 「効率や収益性ばかりが優先され、名古屋らしい、泥臭くも温かみのある地域色が失われてしまうのではないか」「利益の多くが東京や海外に吸い上げられ、無機質な高層ビルだけが残るのではないか」。地元財界からは、名古屋の「顔」が経済的合理性だけで“切り売り”されることへの懸念の声が漏れ聞こえてくる。

敵対か、対話か。ヨドバシ誘致に見る「変化の兆し」

では名鉄は、野村氏の強烈な「目力」の前に、ただ屈服するしかないのか。実は、市場関係者の間では「泥沼の対立」よりも「建設的な対話」が進む可能性が高いとみられている。

名鉄自身も、もはや単独での再開発が限界であることを悟り始めているからだ。高崎裕樹社長は直近の決算説明会で、開発段階から資金面で支援するパートナーの可能性について「あり得るかもしれない」と言及し、従来の姿勢よりも柔軟な方向へとシフトしつつある。

その変化の兆しは、足元の動きにも表れている。再開発の遅れに伴い、解体時期が未定になっている旧名鉄百貨店本店の跡地について、ヨドバシカメラの出店交渉や食品スーパーの誘致を進めているのだ。これは単なる時間稼ぎではなく、アクティビストが重視する「遊休資産の活用による収益確保」の観点から高く評価される施策である。

野村氏側も、やみくもに経営陣の「首をすげ替えたい」というわけではない。保有資産を利益に変え、再開発を成功に導くことで「企業価値の最大化」を図るというゴールに向けて、両者は手を握る余地を十分に残している。

新生・名古屋駅は誰のものになるのか

この騒動は、単なる一企業の株主対応という枠に収まらない。日本の鉄道ビジネスが長年抱えてきた「自前主義の限界」を象徴する歴史的な転換点である。

外部資本を受け入れ、最先端のテクノロジー企業やグローバルなデベロッパーの知見を注入する「オープンな再開発」へと舵を切ることができれば、名古屋駅はこれまでにない多様な価値を生み出す「イノベーションの交差点」へと生まれ変わる可能性を秘めている。それは見方を変えれば、名鉄が「街の殿様」から「街のプロデューサー」へと進化するための試金石でもある。

野村絢氏の登場によって、名鉄株は単なる「低PBRの割安銘柄」から、一気に「再開発改革銘柄」として市場の熱い視線を浴びる局面へと突入した。

果たして名鉄は、強烈なプレッシャーを跳ね返し、地元ファーストの矜持を守り抜くのか。それとも、資本市場の荒波を乗りこなし、新たな成長へのパートナーシップを結ぶのか。来たる6月25日の株主総会、そして、まもなく示されるであろう再開発計画の新たな青写真は、名古屋の未来の輪郭を決定づけることになるだろう。

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