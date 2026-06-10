【そもそも戦国時代にはいなかった…】みんな大好き「軍師」はいつ・どこで生まれたのか

そもそも、日本に軍師はいなかった。

では戦後の「参謀」「軍師」人気はいつ生まれたのか？

山本勘助、竹中半兵衛、黒田官兵衛という名前を見ると、歴史好きに限らず、多くの人がすぐに思い浮かぶ言葉は「名軍師」だ。だが、戦国時代には軍師という職掌も、言葉すら存在しておらず、彼らは軍師の役割を果たしていなかったことが明らかとなっている。

では、軍師はいつ生まれたのか？ それは江戸時代、諸葛孔明ブームが端緒だが、いまの名軍師という「人物像」は戦後になって作られたものだという。

意外な事実、戦後の軍師ブームの由来を歴史学者・呉座勇一氏が解説する。

※本記事は、呉座勇一『軍師の日本史』（角川新書）から抜粋・編集したものです。

経営学ブームがマネジメントと参謀を結び付けた

敗戦によって参謀の名声は地に堕ちたかに見えた。しかし、1950年代にアメリカの新しい経営学（現代経営学）が日本に輸入されると、情勢は一変する。特にピーター・ドラッカーの経営管理技術（マネジメント）の衝撃は大きかった。

ドラッカーなどの現代経営学はクラウゼヴィッツの兵学の影響を強く受けている。事実、経営学の用語には、兵学由来の軍事用語が多い。いくつか例を挙げると、トップ（最高指揮官）、ラインとスタッフ（指揮官と参謀）、リーダーシップ（指揮統御）、オペレーション（作戦）、デシジョン・メーキング（意思決定）などである。

なぜ兵学が経営に役立つかと言うと、最も過酷な闘争である戦争における決断のあり方には、経営者が参考とすべき点が多いからである。優れた用兵家は、将来を予想して現在の準備を怠らず、事にあたっては、端的にその本質を把握して、簡潔にこれを具体化し、積極的にやり抜く実行力を持っている。そうした先人の体験を法則化したものが兵学であるから、兵学には競争に勝ち抜く極意が詰まっているのだ。

昭和33年（1958）には坂本藤良『経営学入門』（光文社）が話題を呼んで経営学ブームが生まれた。その余波で『孫子』やクラウゼヴィッツの『戦争論』、はては山岡荘八の歴史小説『徳川家康』（1962〜64の3年間連続でベストセラー10位以内にランクイン）までもが経営者の愛読書となっていったのである。武将伝や将軍論が、名経営者論と同じ括りで次々と刊行された。

こうした中で企業トップを支えるブレーン、すなわち参謀の重要性も語られるようになり、「参謀」を冠する経営書も出版されていった。いわく、社長は毎日、大きな決断を迫られる。したがって社長は、自らの理念と決断を支えてくれる参謀を探さなければならない。智略に長けた参謀を持つことが、これからの社長には必要不可欠である、と。

「プレジデント史観」の普及

すると、当然、戦国大名の軍師に関する本も発表されるようになる。名経営者の傍らには優秀な参謀が常にいるように、名将は必ず優れた軍師を抱えている。軍師の活動は、武将の活動ほど目立たないけれども、決してそれに劣らないほど重要である、といった調子で、ビジネスに役立つという触れ込みで山本勘助や黒田官兵衛、本多正信らに関する記事や書籍が増加していった。

松下電気器具製作所（現・パナソニックホールディングス）の創業者である「経営の神様」松下幸之助の伝記に必ず登場するのが、真言宗醍醐派の僧侶であった加藤大観である。松下幸之助は、加藤を自邸に住まわせ、その助言に耳を傾けた。松下は取材などで加藤を「私の軍師」と語っている。

右に見たように、経営者の間で軍師・参謀の認知度が徐々に上がっていった。けれども、「参謀」という役割の知名度が飛躍的に向上し、参謀のイメージが世間一般に広く浸透したのは、司馬遼太郎の歴史小説『坂の上の雲』（1968〜72年「産経新聞」連載）によってだろう。

周知のように、この小説の後半はひたすら日露戦争の経過が描かれ、小説「日露戦争」といった趣である。中でも、満州軍総参謀長の児玉源太郎陸軍大将と、連合艦隊先任参謀の秋山真之海軍中佐の活躍に多くの筆を割いている。

日露戦争で名を馳せた軍人と言えば、それまでは第三軍司令官の乃木希典陸軍大将（旅順攻略戦の指揮官）と、連合艦隊司令長官の東郷平八郎海軍大将（日本海海戦の指揮官）であり、いわば裏方・脇役である参謀に光を当てたところに『坂の上の雲』の独創性があった。同作は今なお経営者が座右の書、最も好きな歴史書として挙げる本である。

1960年代後半には、1968年に明治百年を迎えるという時流に乗って、『坂の上の雲』に限らず、近代日本の歩みを振り返る歴史物が多数刊行された。ベトナム戦争の激化も、過去の戦争である太平洋戦争への関心を高めた。小説家・評論家の阿川弘之の評伝『山本五十六』が刊行されたのが1965年で、翌年にはベストセラーとなった。こうした歴史物・戦記物ブームの中で「参謀」がクローズアップされるようになった。クラウゼヴィッツの『戦争論』が岩波文庫から刊行されたのも1968年のことである。

大組織の原型「ドイツ参謀本部」への関心

渡部昇一『ドイツ参謀本部』（中公新書、1974年）が注目を浴びたのも、本の内容もさることながら、『坂の上の雲』などによる「参謀」という職責の認知度向上を念頭に置くことで、初めて正確に理解できよう。

渡部氏は右書の文庫版あとがきで「軍事関係の専門家の他に本書に関心を示されているのは、経営にたずさわる人たちである。元来、ドイツ参謀本部について私が最初に書いたのは経営関係の雑誌だった（著者註：「参謀本部の物語」『マネジメント・ガイド』昭和四十二年九月号）。

実業の世界でも経営の規模はますます大きくなり、ラインとスタッフの分類も普通になっている。この分け方はもともと軍隊に由来するのであるから、実業界の人たちが大組織の原型ともいうべきドイツ参謀本部に関心を持たれるのは当然のことであろう…（中略）…企業の組織が巨大化するにつれて、「完全な組織体」という評価の確立したドイツ参謀本部からヒントを得ようというのも不思議ではない」と記している。

経営者の間での「参謀」人気と『坂の上の雲』での魅力的な「参謀」描写が、本書のヒットを準備したと言える。

1975年には経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー社員（当時）の大前研一氏が『企業参謀 戦略的思考とはなにか』（プレジデント社）を発表し、ベストセラーとなった。

空前の参謀ブームを受けて、プレジデント社は雑誌『プレジデント』で「参謀型人材の研究」（1977年9月号）、「参謀本部の研究」（1979年4月号）という特集を組み、1979年8月には『参謀型人材の研究』を出版した。

家康、秀吉を支えた「軍師」たち

同書のまえがきには「企業参謀が脚光を浴びている。企業参謀とは、トップに情報を提供し、ラインを補佐するスタッフである。たえず変化する状況を的確に把握し、緻密なまでの計算力で企業が進むべき方向を提示する重要な任務を負っている…（中略）…トップとしての器とか行動力は不足だが、頭脳には自信があるという人にとって、参謀は理想的なポジションといえる」とある。同書に収録されている歴史学者の会田雄次と国際政治学者の高坂正堯との対談では、竹中半兵衛・黒田官兵衛が豊臣秀吉の参謀として俎上に載せられている。

以後、『プレジデント』誌では、戦国時代の軍師を扱う記事が散見されるようになる。いくつか例を挙げよう。『プレジデント』1983年6月号では脚本家・小説家の須崎勝弥が「家康に天下を取らせた「切れ者」父子──父・本多正信は二代将軍を補佐し、子・正純は大御所家康の懐刀となって実権を握った」という記事を書いている。

また『プレジデント』1981年2月号は豊臣秀吉の特集を組んでおり、小説家の白石一郎が「「参謀」との関係＝竹中半兵衛・黒田官兵衛──「知者」が「知者」を使う法」という記事を寄稿している。同誌1981年11月号は参謀の特集を組んでおり、諸葛孔明、竹中半兵衛・黒田官兵衛、真田幸村、大村益次郎、児玉源太郎、秋山真之などを取り上げている。

ネット上では、『プレジデント』などのビジネス誌にしばしば載る、歴史の教訓をビジネスに活かそうという趣旨の記事を「プレジデント史観」と呼ぶことがある。こうした「プレジデント史観」もので、トップ・リーダー論（武将・将軍論）と並ぶ人気コンテンツが、軍師・参謀論である。これらの記事は必ずしも史実に即したものではなく、歴史小説などがネタ元であることが少なくないのだ。

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