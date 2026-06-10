無防備すぎて思わず視線が…IVE・レイ、“ふくらみ”あらわなキャミ姿「見えちゃいそう」

IVEのレイが、アンニュイな魅力でファンの視線を釘付けにした。

レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】無防備すぎ…レイ、“ふくらみ”あらわなキャミ姿

公開された写真でレイは、レースのインナーにライムグリーンのキャミソールを重ね着したレトロな雰囲気のスタイリングを披露。胸元が開いたデザインが、綺麗なデコルテラインを際立たせている。

投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い」「本当にオシャレ」「無防備すぎる」「センス天才」などのコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは、6月24日に東京ドームで「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催する。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。