韓国全土で発生した「統一地方選投票用紙不足」左派さえも失望したずさんすぎる選挙の実態

投票用紙が足りない！？

韓国の選挙においては毎回必ず物議を醸すことが起こるが、6月3日行われた統一地方選挙及び国会議員の補欠選挙でも、様々な問題が発生した。

日本でもよく報じられているのは、一部の選挙区で投票用紙が不足し、有権者が投票できないまま締め切り時間を迎える事態が発生したことだ。締め切り時間の午後6時をすぎても投票できず、投票時間を午後10時頃まで引き延ばした投票所もあった。当然ながら、投票を諦めて帰った人もいて、国民の選挙権がないがしろにされたとも言えよう。

選挙管理委員会は投票用紙製作予算を全有権者の110％水準で確保していながら、実際には50％水準で用意していただけであったことが明らかになった。余計に刷ると、余った投票用紙を不正に使う疑いが強まるからと、選挙管理委員会は言い訳しているが、この点は韓国の不正選挙疑惑として従来指摘されてきた点とは明らかに違い、疑惑を持たれないようにやるべきことが違っていると感じる。

こうした投票用紙の不足は、当初はソウル市の一部の選挙区だけで発生していたかのように選挙管理委員会によって発表されたが、実際には韓国全土50カ所で起こっていたことが後に明らかになった。

さて、投票用紙の不足も大きな問題だったが、足りない投票用紙を後から補充する際にも、不手際があった。投票用紙という万が一にも間違いがあってはならないものを、警察の警護もない中で、紙袋、さらには透明のジップロックみたいなものに入れて運んでいた、しかも投票用紙に通し番号が記載されておらず、不正があってもそれを後から検証しようとしてもできない状態になっていた、なんてことも発覚した。

2022年の大統領選挙の期日前投票でも、記入・投票済みの投票用紙を投票箱の中に封印せず、かごや買い物袋などに入れていたものがあったことがわかって「ざる投票」だと批判されたが、今回の選挙でもこういう点に気を配る意識が、なぜか選挙管理委員会にはなかったようだ。投票所から開票所に投票箱を移す際に、なぜか指定されたルートを外れて運ぶ車があったとか、車に積んであった期日前投票箱の封印紙が破損されている、つまり中身を入れ替えていてもわからない投票箱が見つかるといったことも、発生した。

当初の投票終了時刻の午後6時には、出口調査結果とそれに基づく当落予想がメディアにおいて発表された。しかし、投票用紙が届かなかった投票所においては、午後6時段階ではまだ投票できなかった人たちもたくさんいた。この人たちは、選挙結果がどうなりそうなのかの出口調査結果などがわかったうえで投票することになった人も多く、これ自体もまた選挙の公平性を損なう結果につながっている。

なお、韓国の選挙の投票用紙は、日本の選挙の投票用紙と大きく異なる点がある。韓国では投票用紙にはあらかじめ候補者名が書かれていて、自分が投票する候補者の欄に印鑑を押すだけになっている。日本のように候補者の名前を書くわけではないので、選挙区ごとに全部違う投票用紙になる。そんな中、絶対に起きないはずのことが起こった。

城南（ソンナム）市の開票所で安山（アンサン）市の投票用紙が見つかったのだ。投票所で投票用紙を受け取り、その場で投票し、投票用紙を持ち出さないということが徹底されていれば、こんなことが起こるはずがないではないか。今回も選挙体制の杜撰さが改善されていないことを如実に示したと言えるだろう。

選管職員もいない！？

ところで、選挙管理委員会のお粗末ぶりは、この投票用紙に関わる問題だけではない。

韓国の選挙管理委員会は総勢3000人の職員がいて、こうした選挙の際には、当然各地に派遣されることになるのだが、投票用紙不足で大問題になったソウル市の松坡（ソンパ）区には、ひとりの職員も来ておらず、区役所の職員だけで選挙の実施を担わされていた。このため、投票用紙不足は選挙管理委員会の不手際なのに、有権者からの抗議を区役所の職員たちが引き受けなければならない事態になった。この結果、区役所の職員がブチ切れて、インターネットの掲示板に「選挙管理 到底できない」というタイトルの文を投稿したことも物議を醸した。

しかもその総勢3000人の選挙管理委員会の職員の5％以上の176人が休暇を申請して、彼らにとって最も大切な業務である選挙を放棄していたことまで明らかになった。選挙のための組織であるのに、選挙日前後にわざわざ休暇などを申請して休むとかって、おかしくないだろうか。

こうした選挙を信頼することはできないとして、松坡（ソンパ）区の一部の投票所で、選挙のやり直しを求めて、投票箱の搬出を阻止しようとする動きが起こった。彼らは時には国歌を歌うようなことも行ったが、近所迷惑をならないように気を遣って、原則的には黙って投票所を取り囲む動きに出ていた。それでも選挙管理委員会は警察を呼んで、抗議者たちを排除して、投票箱を持ち出す行動に出た。

今回の件で、もっとも大きな反応を見せているのが、韓国の大学生だ。ソウル大学、慶熙（キョンヒ）大学、高麗（コリョ）大学などの有名大学を含む、実に数多くの大学の学生会（学生自治会）が、相次いで選挙管理委員会を糾弾する声明を発表した。

インターネットの普及によって、ネットとの馴染みの深い20代、30代の若者たちが、韓国でも我が国と同様に保守化している傾向が高いこともあるが、左寄りの学生たちにしても、今回のあまりに杜撰な選挙のあり方にはさすがに問題があると感じざるをえないところがある。今、韓国では、再選挙を求める若者たちが運動を繰り広げているが、今回は保守派ばかりが声を上げているわけではないのである。

何のための杜撰選挙

こうした中、盧泰嶽（ノ・テアク）中央選挙管理委員長が国民に対して謝罪し、許鉄薫（ホ・チョルフン）選管事務総長と共に辞任した。

一見すると、韓国の選挙管理委員会があまりに杜撰なために問題がいろいろと起こっているように感じるだろうが、私は、これは単なる杜撰さだけの問題ではなくて、むしろ意図して行われている可能性もあるのではないかと疑っている。

投票用紙の不足が起こった地域は、保守系が強い地域が中心であった。保守派の投票行動を抑制しようとしたのではないかという見方が必ずしも正しいとは思わないが、そう解釈する人たちが出てきても、そんなにおかしなことではないだろう。

投票用紙が足りない投票所となったソウル松坡（ソンパ）区蚕室（チャムシル）のある投票所で、投票用紙が足りないから後で投票したいと訴えた投票者の名前と性別などが書かれた選挙人名簿対照伝票が作られていたことがわかった。

この伝票を見れば、諦めて帰るようなことをせずに、選挙をさせろとこだわりを持っていた人たちが特定できてしまうことになる。この人たちの大半は野党の保守系の候補に投票しようとしていたと考えるのは、決して不自然なことではない。

選挙管理委員会は左派系与党との深いつながりがかねてから噂されてきた。保守系野党の側が絶えず選挙のあり方を根本的に見直すことを求めていたのに対し、与党側は選挙管理委員会の今のあり方を擁護してきた。選挙管理委員会がこうした名簿を左派系与党に横流しして、左派系与党がこれを悪用する可能性も皆無とは言えないだろう。

そしてこうした杜撰な当日選挙のあり方が大々的に報じられる中で、当日選挙だと自分の意思がきちんと反映できない可能性もあると考えれば、期日前投票をしたほうがいいのではないかという行動変容を促す可能性も高いだろう。国民にこうした行動変化を起こさせることを狙っているのではないかと疑われるところもあるのである。

期日前投票の疑惑

今回の統一地方選挙の期日前投票率は23.51％となり、これまでの最高値を記録した。当日投票にこだわる必要はないじゃないか、期日前投票だって大いに結構だと思う人もいるだろうが、韓国では期日前投票において、票のすり替えとか、実際には投票されていない票が大きく水増しされるようなことが行われているのではないかという疑惑は、実は以前から根強くある。

例えば、2020年に行われた総選挙では、左派の「共に民主党」に対する期日前投票の得票率は、当日投票に比して12.5ポイント高いという珍現象が発生した。場所によって保守系が強いか、左派系が強いかという違いは当然あるが、同じ選挙区でありながら、期日前投票か当日投票かで、政治的傾向がまるっきり違うということは、普通は起こりえない。左派の「共に民主党」の期日前投票の得票率が12.5ポイント高かったということは、保守系の未来統合党の期日前投票の得票率が12.5ポイント低かったということを意味するわけで、往復で25ポイントも違ってくることになる。

世界各地の選挙不正を暴いてきたことで知られる、米ミシガン大学のウォルター・ミベイン教授は、韓国のこの2020年の選挙について選挙不正の疑いが強いことを示す「韓国2020年議会選挙における異常と不正」という論文を発表している。

こうした疑惑がある中で、2024年に行われた総選挙においては、左派の「共に民主党」に対する期日前投票の投票率は、当日投票に比してさらに高い傾向が強まり、なんと13ポイントも高いという珍現象が発生した。保守系の政党は逆に13％低いということになり、往復で26％も違ったのだ。

左派政党と選挙管理委員会が癒着する中で、こうした不正が人為的に生み出されているのではないかという疑念が、こうした事実によってもともと渦巻いている中で、今回の選挙でも、これまでいろいろと見てきたように、普通だったらありえないようなことが次々起こっているのである。

そもそも韓国製の電子開票機を使った不正選挙が、キルギス、イラク、コンゴ民主共和国において、既に明らかにされている。キルギスでは不正選挙がバレて大統領が失脚し、イラクでは手開票の結果と最大で12倍も違う結果が出るといったことまで起こっている。コンゴ民主共和国ではアメリカの監視団体「セントリー」が、この開票機のシステムの脆弱性を指摘した。ハッキングされやすく、投票上の秘密が漏洩するばかりか、結果を改ざんできるというのだ。エルサルバドルやボリビアでも、韓国製の電子開票機を巡る疑惑が持ち上がったことがある。

こういう中で、選挙がおかしいんじゃないかと考えることを、単純に「陰謀論」だと切って捨てるのが正しいのかというのは、よく考えたいところだ。

トランプの「不正選挙」発言だって

ここで注目したいのが、米トランプ政権の動きである。

ロイター通信は「トランプ氏、20年大統領選の不正主張継続 中間選挙へ布石か」との記事で、トランプ大統領が2020年の大統領選挙に不正があって自分が負けたとする主張を、過去半年の間に107回も繰り返したとの記事を挙げた。ロイター通信はこのトランプ大統領の発言を虚偽扱いしているが、これが本当に虚偽かどうかについても、私達は慎重であるべきではないか。

トランプ大統領は最近行われたニューヨーク・ポストのコラムニストであるミランダ・ディヴァイン氏によるインタビューの中で、「2020年の大統領選挙が不正に操作されたもので、それは今や完全に証明されている。責任を負うべき人物もわかっている。誰もが不可能だと思っていった情報を、我々は今持っている。政権の座につくと、突然情報が集まり出すんだ」と語っている。

トランプ大統領の発言など信じられないという人も多いだろうが、仮にこのトランプ発言が正しく、11月に行われる米中間選挙を睨んで、今後不正選挙の事実がどんどん明らかにされていくとしよう。

オールドメディアによってトランプ大統領の妄想かウソに違いないとされてきたものが、本当に現実に起こったことだったと明らかにされたとしたら、韓国ではどのような動きになるのだろうか。米大統領選挙においても電子投票機による不正が強く疑われてきたが、韓国製の電子開票機にも同様の問題が指摘されてきた中で、選挙不正に対する疑惑が韓国内でも大きく浮上するのは間違いないだろう。

現在韓国で起こっている騒動は、早晩いったん沈静化されることになるだろうが、アメリカ大統領選挙での不正行為が具体的に明らかにされていくとすれば、韓国での動きが再燃するのは避けられないだろう。

トランプ発言の真偽がわからない中では、今後の展開を確実に決めることはできないが、こういう観点からも、これからの約半年間は要注目ではないだろうか。

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