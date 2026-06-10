『ライオンの隠れ家』兄が感じる、45歳・自閉症の弟がお年玉をもらうことへの違和感

2024年秋に放送され、大きな話題を呼んだTBS系金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』。主人公は、市役所で働く真面目で優しい青年・小森洸人（柳楽優弥）。弟の美路人（坂東龍汰）は自閉スペクトラム症の特性を持ち、二人は静かに寄り添いながら暮らしている。毎朝同じ時間に家を出て、仕事の後も一緒に帰宅。常に弟の歩幅に合わせ、日常の穏やかさを大切に守ってきた。しかし、ある日“ライオン”と名乗る少年（佐藤大空）が現れたことで、兄弟は思わぬ事件に巻き込まれていく。

ドラマの中で、美路人（通称・みっくん）が描く数々の絵を手がけたのは、福岡に住む画家・太田宏介さん。みっくんと同じく、自閉スペクトラム症の特性がある。この連載では、その宏介さんの兄・太田信介さんの視点から、弟との関係や家族について綴っている。過去の連載では、『ライオンの隠れ家』のオファーを受けた日のことや、弟の存在を隠していた当時の思いを明かし、大きな反響を呼んだ。第7回では、弟・宏介さんとの日々の中で感じている「自立」について、兄としての思いを綴る。

『ライオンの隠れ家』がバンクーバーでも大人気

4月に、4泊6日でバンクーバーへ行ってきました。

4月17日に公開した記事【『ライオンの隠れ家』で注目される前の現実…兄が明かす、自閉症の弟の才能を疑った過去】でも少し触れたのですが、ドラマ『ライオンの隠れ家』を見てくださっていた、バンクーバーの日系文化センターで企画を担当されている方とのご縁が、今回の仕事のきっかけです。

今回の出張では、今夏から日系文化センターで宏介の絵を展示し、オリジナルグッズも販売することが決まりました。さらに来年には、日系文化センターとバンクーバー日本語学校で、「障がいのあるきょうだいの想い」をテーマに講演を行う予定です。また、そのタイミングに合わせて、バンクーバーで開催されるアートフェア「Art Vancouver（アートバンクーバー）」への出展も決まりました。今回の渡航は、その打ち合わせを兼ねた出張でもありました。

現地で特に驚いたのは、日系人の多くが『ライオンの隠れ家』を見ていたことです。カナダではNetflixの利用が非常に一般的で、日本のように一家に一台の大きなテレビがあるというより、それぞれがスマートフォンやパソコンで配信作品を楽しむ文化が根付いているそうです。バンクーバー周辺にはアジア系住民が多く、日系の方々も多く暮らしています。現地の日系コミュニティで『ライオンの隠れ家』が広く親しまれていたことを知り、宏介の作品も国や地域を越えて届いている手応えを感じました。

バンクーバーに行って、改めて気づかされたことがありました。

今回は観光ではなく、完全に仕事での渡航でした。通訳もおらず、旅行会社のサポートもない中での滞在だったため、海外に慣れているわけではない私にとって、不安はとても大きかったです。言葉や文化の違いも強く感じましたし、円安や物価高の影響で、日本人にとって海外に行くこと自体が簡単ではない時代だと実感しました。

そんな中で、バンクーバーに移住して生活している日本人の方々の姿が、とてもたくましく見えました。実際に話を聞くと、「ワーキングホリデーをきっかけに気に入った」「たまたま縁があった」など、移住の理由はさまざまでしたが、多くの方が「最初は苦労した」と話していました。その姿を見て、「新しいことに挑戦するには、やはり苦労が伴うものなんだ」と改めて感じました。

私自身、今年の5月1日で活動15年目を迎えました。もともとはパチンコ店でしか働いたことのなかった私が、絵の仕事を始め、ここまで続けてくる中で、もちろん苦労もたくさんありました。ただ、15年続けてきたことで、国内では少しずつ自信も持てるようになってきたと思います。だからこそ、これからは海外にも挑戦していきたいという覚悟が固まりました。もちろん、うまくいかないことや苦難もあると思います。それでも、もし失敗したとしても、また日本で頑張って挑戦し直せばいい。ただ、それだけのことだと思っています。私たちの仕事は、皆さんに夢や感動、勇気や笑顔を届けることです。だからこそ、自分たち自身が挑戦する姿を見せることで、何かを感じ取ってもらえたり、共感してくださる方が少しでも増えたら嬉しいです。

45歳弟へのお年玉に感じる葛藤

宏介は立派な画家になりました。本人の努力はもちろん大きいですが、それを支える家族や、33年間指導してくださっている絵画教室の松澤先生の存在も非常に大きいと感じています。おかげさまで、宏介には自由に使えるお金を給与として渡せるようになりました。宏介はそのお金で、一人で食事に出かけたり、DVDや映画を楽しんだりと、自分の判断で生活をしています。ここ数年は個展などで県外のビジネスホテルに宿泊する機会も増え、その際も基本的な生活は自分で行っています。

そのように自立している一方で、宏介は45歳になった今でもお年玉を受け取っています。親を含め、親族も変わらず渡すのです。

私としては「収入もあるので、お年玉はもういらないんじゃない？」と伝えることもありますが、宏介自身は「お年玉はもらいます」と言い、母や妻も「いいじゃない」と自然に渡しています。

こうしたやり取りを見る中で、「障がいがあるから」という理由で、関わり方や扱いが昔のまま続いている部分もあるのではないかという疑問は、以前から持ち続けています。一方で、かつては1分も静かにできなかった宏介が、ここまで成長したことは本当に大きな変化です。だからこそ、一人の社会人として宏介を見た時に、周囲からの手厚すぎるサポートに葛藤を感じることもあります。

私は、宏介にはできる限り一人の社会人として生きてほしいという思いがあります。障がいがあっても、自分の力で収入を得て生活できるようになった以上、周囲の支えを受けながらも、できる限り本人らしく社会の中で生活していってほしいのです。障がいのある家族への接し方には、「支援」と「自立を促すこと」のバランスの難しさがあります。また、その考え方はさまざまで、障がいの程度や状況も一人ひとり異なります。ここでお伝えするのは、あくまで弟・宏介に対する私自身の思いとして受け取っていただければと思います。

母も高齢になりつつあり、「親なきあと」の問題も現実味を帯びてきています。今後は、親に代わる役割をきょうだいとして担っていく場面も増えていくはずです。だからこそ、なおさら宏介の自立について考えることが多くなっています。

上野で一人焼肉！？ 宏介の行動に驚き

宏介は予定が変わることが苦手で、毎日のルーティンが決まっています。スケジュールは2カ月分をホワイトボードに書いて管理しています。そのため、予定が急に変更になると、気持ちの切り替えがうまくいかず、歯車が噛み合わないような状態になり、パニックになることがあります。宏介は言葉で自分の気持ちをうまく表現することが難しいため、母や私でさえ「なぜ怒っているのか」がすぐに分からないことも少なくありません。こうしたパニックは、自閉傾向のある方に見られることがあり、宏介も幼少期からその傾向がありました。当時は感情が高ぶると声をあげてしまうことも多く、落ち着くまでに時間がかかることもありました。しかし、家族の中で愛情を持って関わってきた時間の積み重ねの中で、年齢を重ねるにつれて少しずつ落ち着きが見られるようになってきたと感じています。

また、宏介は絵と出会い、夢中になれるものを見つけました。それから約30年の間に、多くの方が絵画展に足を運び、作品を通じて喜んでくださる経験を重ねてきました。そのような積み重ねが、宏介の安心感や満足感につながり、気持ちの安定にも影響しているのではないかと感じています。

特にここ数年は、月の半分ほど絵画展などで県外に行くことがあり、その際は基本的に私と一緒に移動しています。百貨店や画廊でのライブペイントが終わるのは17時で、その後ホテルに送り届けると、翌日の朝9時頃まで宏介は一人で過ごします。その間は食事や入浴なども含めて、自分の生活は自分で行っています。宏介は給与の多くを食費に使っています。

最近驚いたのは、東京の上野に宿泊していた際のことです。翌朝「昨日の夜、何を食べた？」と聞くと、「焼肉です」と返ってきました。一人で上野の街に出て、食事をしていたのです。

一人で行動する宏介と周囲の見え方

きっと一人で行動する時間の中で、宏介なりにさまざまな経験をしているのだと思います。自閉傾向の特性として、多動や独り言などの行動が見られることもあり、外出先では周囲の方が驚いたり、戸惑ったりする場面もあるかもしれません。一人で食事に行ったり、大浴場を利用したりする中でも、そうした場面が起こり得るのではないかと思います。ただ、それも含めて、できる限り本人の行動を制限せず、自由に任せるようにしています。もちろん、私が常に付き添えばトラブルを減らすことはできるかもしれませんが、それではお互いにストレスになり、宏介の成長にもつながらないと感じています。宏介自身が周囲への配慮を意識することは大切だと思っています。そのうえで、こうした経験を重ねながら、社会全体も障がいのある方への理解を少しずつ深めていくことが必要なのではないかと感じています。

現在、障がいのある方は1,160万人を超え、国内人口の約9％にあたります。（※1）宏介に限らず、多くの方が社会の中で日常を送っています。そのため、そうした方々を見かけた際に、もう少し温かい目で受け止められる社会になっていくことを願っています。私は今後も事業を通じて、そのような社会づくりに関わっていきたいと考えています。

このFRaUwebの連載は今回で7回目となり、開始から1年が経ちました。私は毎回「今回が最後」という思いで執筆してきましたが、『ライオンの隠れ家』のファンの方をはじめ、多くの方に読んでいただき、連載を続けられていることに心より感謝しています。

その中で、私が一貫して意識してきたことがあります。それは、自分の気持ちに“化粧”をしないことです。現在は情報があふれる時代であり、AIを使えばスマートで整った文章を簡単に作ることができます。だからこそ、自分にしか書けない言葉で、自分の気持ちにできるだけ正直に向き合うことを大切にしてきました。私自身、もっと洗練された表現ができればと思うこともありますが、たとえ不格好であっても、自分の言葉で伝えることを選んできました。特に障がいに関わる内容については、誤解を招く可能性があることも承知したうえで、それでも感じたことをそのまま伝える姿勢を大切にしています。その結果として、多くの方に共感していただけていることを、とても嬉しく感じています。

『ライオンの隠れ家』で注目される前の現実…兄が明かす、自閉症の弟の才能を疑った過去