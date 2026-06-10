テレ朝・三谷紬アナ“あざとかわいい”ショット公開 歓喜の声相次ぐ「写真集みたいです！」「かわいい！」
テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが、10日までに自身のインスタグラムを更新。“あざとかわいい”ショットを公開している。
【写真】“あざとかわいい”ショットを公開した三谷紬アナ
三谷アナは、写真を添えて「#みたにみたまま？今回は“男女の友情”について。異性の友達と言える人って皆さんいますか？考え方は様々だと思いますけれど、私が思うことを綴ってみました 自分だったらどう思うかな？と考えながら読んでいただきたいです。そして感想をぜひこちらにコメントお願いします」と自身の連載について報告。
写真の中には、ドーナツを頬張るショットなどもあり「写真集みたいです！」「かわいい！」「ファッションモデルかと思いました」「かわいい！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真】“あざとかわいい”ショットを公開した三谷紬アナ
三谷アナは、写真を添えて「#みたにみたまま？今回は“男女の友情”について。異性の友達と言える人って皆さんいますか？考え方は様々だと思いますけれど、私が思うことを綴ってみました 自分だったらどう思うかな？と考えながら読んでいただきたいです。そして感想をぜひこちらにコメントお願いします」と自身の連載について報告。
写真の中には、ドーナツを頬張るショットなどもあり「写真集みたいです！」「かわいい！」「ファッションモデルかと思いました」「かわいい！」などといった感想が相次いで寄せられている。