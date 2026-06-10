現役アナウンサーが、初対面となった自衛隊出身の“陽キャ”経営者のマシンガントークに圧倒され、スタジオからも総ツッコミが入る場面があった。

【映像】自衛隊出身“陽キャ”経営者のマシンガントークに困惑する現役アナ

6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

これまでの婚約者と破棄に至り、新たな婚活相手を探すゆかは、仮面舞踏会で話したリュウヤ（元自衛隊の体育会系男子でパーソナルジム経営・年収1250万円・30）を指名し、バーでの初デートに臨んだ。

席に着くなり「年上やけど最初から敬語使ってないわ。名前も『さん』付け嫌なんすよ。なんて呼んだらいい？」と一気に距離を詰めるリュウヤ。さらに彼から手渡された「マリッジメモ」には、「活力があり、とても陽気なキャラクターで自信に満ち溢れている」「逆に自信家で陽キャすぎる一面に疲れてしまう人がいるかも」と記されていた。

そのメモの通り、リュウヤは自身の顔の広さやコミュニケーション能力の高さをアピールし、「頭いいわけじゃないから、ビジネスは人柄で上がっていって」「守護霊に不動明王がついてるらしい」と怒涛のマシンガントークを展開。ゆかの入る隙を与えない喋りっぷりに、スタジオの森香澄は「めっちゃ喋る、全然入れない（笑）」とツッコミを入れる。

そして迎えた「ゼロ日婚約」の決断の時間。ゆかが真剣に悩みながら話し始めようとするも、リュウヤは「フィーリングの話な気がする」と言葉を被せ続ける。これにスタジオの夏菜は「また始まった（笑）」、森も「聞いて、聞いて」と猛ツッコミ。結果、ゆかは「会話のテンポ感、テンション感、一緒にいる時の空気感みたいなのを大事にしていて、私は違うのかなって思った」と、合鍵を渡さない決断を下した。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）