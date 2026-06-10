家電ブランドのComfeeは、174L左開き冷蔵庫『RCB169LB1JP(E)』を発売した。販売価格は33,780円（税込）で、Comfee公式Amazonストアで取り扱う。本製品は、冷蔵室115L・冷凍室59Lの合計174L容量を備えた冷凍冷蔵庫。従来モデルの収納力や使いやすさはそのままに、新たに左開き仕様を採用した。キッチンのレイアウトや生活動線に合わせやすく、幅広い設置環境に対応する。幅約47cmのコンパクト設計で、一人暮らしから二人暮らしまでの利用を想定している。

（関連：【画像】幅47センチというスリム設計で限られたキッチンスペースに対応）

4段階の温度調節機能を搭載し、保存する食材や季節に応じて庫内温度を調整できる。冷却方式には直冷式を採用しつつ、ローフロスト技術により冷蔵庫内の結露や結霜の発生を抑制。お手入れの負担を軽減し、安定した冷却性能で食材の鮮度を保つ。冷蔵室には野菜ケースを搭載し、野菜や果物をほかの食材と分けて整理できる。可動式のガラス棚を採用しており、保存する食材の大きさに合わせて庫内レイアウトを調整可能。冷凍室は大容量設計で、1段目のトレーは上下を反転して設置でき、大きな冷凍食品の保存にも対応する。

本体サイズは幅470mm×奥行521mm×高さ1500mm。年間消費電力量は295kWhの省エネ設計で、メーカー保証1年が付帯する。なお、2026年6月16日～6月22日の期間限定で実施されるプライム感謝祭セールにも参加予定となっており、セール時は15％以上OFFでの販売が予定されている。

■製品情報RCB169LB1JP(E)メーカー：Comfee発売日：6月9日価格：33,780円（税込）主な仕様：・総容量174L（冷蔵室115L／冷凍室59L）・左開きドア・直冷式／ローフロスト技術・4段階温度調節・本体サイズ 幅470mm×奥行521mm×高さ1500mm・年間消費電力量 295kWh・メーカー保証1年販売チャネル：Comfee公式Amazonストア

（文＝リアルサウンド編集部）