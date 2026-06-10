●朝は空気ヒンヤリ。上着が活躍

●日中は日ざしたっぷりで一段と蒸し暑い。朝と日中との寒暖差に注意を



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きょう10日(水)午前6時20分現在の気温です。

県内各地15度前後、徳佐では12度台にとどまっています。

各地平年よりも2度ほど低く、上着が活躍する朝を迎えています。





この冷え込みは北風によるものです。

きのう9日(火)は西日本から東日本にかけて帯状の雲がべったりと広がっていましたが、今朝はこの雲が南へと離れ、西日本周辺は冷たい北風が流れ込みやすくなっています。





またきょう10日(水)はこの先も県内は晴れのエリアに覆われる予想で、日ざしとともに気温が一気に上がります。

山口市内では日中の最高気温が30度。これから気温が15度以上上がる予想で、県内では9日ぶりの「真夏日」となりそうです。

きょう10日(水)は朝と日中との寒暖差が大きくなります。

入念な水分補給とともに、服装でうまく体温調節を行いましょう。





きょうの10日(水)は一日安定した空模様。日ざしもしっかり届き、洗濯日和となりそうです。





山口市や広瀬では最高気温が30度に達し「真夏日」となりそうです。

その他の各地も27～28度くらいまで上がるところが多く、きのう9日(火)よりも一段と蒸し暑さが増す予想です。特に日中はこまめな水分補給を心掛けましょう。





紫外線情報です。

日ざしとともに、強烈な紫外線が降り注ぐと見込んでいます。日焼け対策をしっかり行いましょう。





あす11日(木)から13日(土)までは天気が安定。気温も高く、体に堪える暑さが続く予想です。

14日(日)からは15日(月)は雲が増え、ところどころでにわか雨の可能性があります。

来週後半は梅雨の本番らしく、再びぐずつく日が多くなる見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）