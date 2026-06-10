米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がブルワーズがマイナーリーガーのルイス・ララ外野手（21）と7年総額3100万ドル（約49.7億円）の契約延長で合意したことについて分析している。

7年契約には3つの球団オプションとインセンティブが含まれており最大で7900万ドル（126.7億円）に達する可能性がある。契約が正式に成立すれば、ブルワーズはララを40人枠に入れる必要がある。一方でオプション扱いでマイナーに残るため、アクティブロースター上の移動は必要ない。

近年、球団が若手選手とメジャーデビュー前、あるいはメジャーで数試合に出場しただけの段階で長期契約を結ぶケースは増えている。2006年から2016年までに、サービスタイム1年未満の選手が結んだ契約延長は6件だった。2017年以降はその数が25件に増え、そのうち15件は過去4年間に結ばれている。ブルワーズはその流れの中で、特にデビュー前の契約において目立つ存在になっている。2023年には、当時球界トップ2の有望株の一人と見られていたジャクソン・チョウリオに8年8200万ドルの契約を与えた。これは当時、メジャーデビュー前の選手としては史上最高額だった。

今年4月にも、ブルワーズはクーパー・プラットとメジャーデビュー前に8年5075万ドルの契約を結んでいる。ただし、プラットは契約後もオプション扱いでマイナーに残っている。ララは、2022年にブルワーズと契約した国際FA選手だ。当時、球団は110万ドルの契約金を与えた。ララは慎重が170センチちょっと、長打力はそれほど大きくない。一方でスピードがある。ここまでマイナー通算447試合で本塁打は17本にとどまるが、盗塁は144個を記録している。守備評価も高く、将来のゴールドグラブ候補と見るスカウトもいる。

課題は打撃面だ。前述の通り、パワーは控えめだが、年齢を重ねるにつれて筋力がついてきているのかもしれない。2026年はすでに3Aで247打席に立ち、7本塁打を放っている。一方で、選球眼はかなり優れているようだ。これまでも四球率と三振率で良い数字を残してきた。マイナー最高レベルで初めてプレーしている今季も、四球率15.8％、三振率13％を記録している。いずれも非常に優秀な数字だ。

現時点でブルワーズの外野は層が厚く、ララがすぐの昇格することはない。ただチームは41勝23敗で、ナ・リーグではブレーブスに次ぐ2番目の好成績、トレード期限を前に補強を目指すのは間違いない。その際にメジャーロースターの外野手を放出し、投手陣や内野左側の補強を狙うことは考えられる。